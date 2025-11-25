PSOE-A espera que los gerentes del SAS aclaren "quién dio la orden de quitar la alarma para desviar fondos" a la privada

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha animado a los exgerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la actual directora gerente, Valle García, citados este martes a declarar como investigados ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, a aclarar "quién dio la orden directa de quitar la alarma para poder desviar fondos" de dinero público de la Junta "a clínicas privadas".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla, Alejandro Moyano se ha referido así al "paseíllo judicial" que, según ha puesto de relieve, afrontan este martes la actual directora gerente del SAS, Valle García, y sus antecesores en dicho cargo Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas por el caso de supuestas irregularidades en contratos de emergencia del SAS denunciadas por el PSOE-A.

El representante socialista ha llamado la atención acerca de que Valle García "sigue siendo" directora gerente del SAS pese a estar "imputada", por lo que ha sostenido que "mienten" el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el PP-A cuando presumen de "contundencia ante la corrupción".

Dicho esto, ha aseverado que "es hora de que sepamos la verdad", y ha expresado su deseo de que estas tres personas "cuenten la verdad" en sus declaraciones de este martes, tras lo que ha apostillado que Juanma Moreno "sabe" lo que ha ocurrido, "es consciente" de las presuntas irregularidades "y lo tapa, pero los demás, la sociedad andaluza, quiere saber la verdad de lo que ha ocurrido con esos contratos de emergencia" adjudicados "a dedo y sin control", ha añadido Alejandro Moyano.

El dirigente socialista ha aludido a las declaraciones como testigos que la semana pasada prestaron ante el mismo juzgado, entre otros, la actual viceconsejera de Economía y Hacienda y exinterventora de la Junta, Amelia Martínez, que "no dejaron lugar a dudas" acerca de que "el Gobierno de Moreno quitó las alarmas y las alertas de control necesario para evitar lo que ha ocurrido, que es desviar dinero público a clínicas privadas", ha abundado.

Ha incidido en recalcar que el "desvío de fondos" a contratos con la sanidad privada se produjo "cuando ya no estaba declarada la emergencia sanitaria" por la pandemia de Covid-19, de modo que en esa etapa desde la Junta "seguían desviando fondos públicos a contratos de clínicas privadas, regalando dinero a sus amigos del Partido Popular", según ha criticado Alejandro Moyano, que ha subrayado que se trata de algo "grave porque es premeditado".

"Si tú quieres entrar en una vivienda a robar, lo primero que haces es quitar la alarma de la casa para que no salte, para que no pite, y esto es lo que ha ocurrido en Andalucía con los contratos de emergencia, o al menos lo que se está dirimiendo hoy en los juzgados", ha sostenido el secretario adjunto de Organización del PSOE-A, que ha expresado su deseo de que los citados a declarar este martes "digan quién dio la orden de que esto ocurriera, quién fue la persona que dio la orden directa de quitar la alarma para poder desviar los fondos a clínicas privadas".

Alejandro Moyano ha concluido subrayando que desde el PSOE de Andalucía quieren "saber la verdad" y la van a seguir "buscando donde sea", así como ha apostillado para finalizar que, "si no hubiera sido" por este partido, "probablemente esta gente seguiría desviando fondos".