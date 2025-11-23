Gerente del SAS y dos antecesores comparecen ante juez este martes como investigados por la contratación de emergencia

Archivo - Imagen de archivo del edifcio que alberga los Juzgados de Instrucción de Sevilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla acogerá el martes, día 25, la comparecencia de la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y de sus dos antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, en su condición procesal de investigados en el marco de las diligencias previas 2476/2024, que se siguen en este órgano judicial por la contratación de emergencia en el SAS una vez derogada la normativa exprofeso para afrontar la pandemia de coronavirus.

El titular del juzgado, José Antonio Gómez, acordó en una providencia de 1 de septiembre que las comparecencias comiencen a las 10,00 horas del martes con Miguel Ángel Guzmán, a quien seguirá Diego Agustín Vargas a partir de las 10,45 horas, y cerrará este turno Valle García a las 11,30 horas.

Miguel Ángel Guzmán cesó como director gerente del Servicio Andaluz de Salud el 29 de julio de 2022 tras su elección el 19 de noviembre de 2019. Guzmán también fue viceconsejero de Salud y Consumo entre el 29 de julio de 2022 y 27 de diciembre de 2023.

Diego Agustín Vargas gestionó el SAS entre el 9 de agosto de 2022 y el 27 de diciembre de 2023. García ejerce la máxima responsabilidad del SAS desde su nombramiento el 27 diciembre de 2023.

En noviembre de 2024 estos tres responsables del SAS en diferentes momentos ya comparecieron ante el mismo órgano judicial, momento en que reclamaron el archivo de la causa, así como una fianza de 15.000 euros a cada parlamentario socialista denunciante.

La causa se sigue tras una denuncia de 31 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, a la que se adhirió Podemos Andalucía, y en la que ambos partidos ejercen la acusación popular. Se investiga un presunto delito de prevaricación por la adjudicación de 242 millones una vez que el Estado hizo decaer las medidas del Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

El juez José Antonio Gómez desestimó la petición que le formularon tanto PSOE como Podemos para retrasar la comparecencia de Valle García y sus predecesores, así como las testificales de cinco testigos que se celebraron el día 18, por el retraso en la entrega de una documentación por parte del propio SAS.

Gómez en una providencia de 10 de noviembre ha requerido al SAS la entrega del contenido del expediente de Fondos Europeos posterior al informe que elaborara quien fue director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, quien compareció como testigo el pasado martes, día 18.

En la providencia de 1 de septiembre el juez se reafirmó en su oficio para que la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS remita el expediente completo que fundamentó el informe del proceso de verificación de los gastos con fondos europeos, derivados de los contratos de emergencia, conforme al procedimiento establecido en la Instrucción 1/17 de la Dirección General de Fondos Europeos para la terminación de la segunda fase del antiguo Hospital Militar de Sevilla, fechado el 7 de junio de 2022 por Miranda.

Estas diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla son en paralelo a las que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, 911/2024, donde se evalúa el fraccionamiento de contratos por el SAS. En septiembre se acordó una prórroga de seis meses de esta instrucción.