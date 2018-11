PSOE-A espera que el nuevo Gobierno se pueda poner en marcha inmediatamente tras las elecciones y no haya "bloqueo"

Publicado 08/11/2018 14:28:05 CET

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha confiado este jueves en que el nuevo Gobierno andaluz se pueda poner en marcha inmediatamente tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre y no se vuelva a repetir el "bloqueo" que se produjo al inicio de la última legislatura.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, se ha pronunciado así tras ser preguntado por el hecho de que presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, haya reivindicado el "derecho a la estabilidad institucional" tras las elecciones autonómicas y sugiriera a los partidos que "no se cierren a no pactar" tras dichos comicios, para favorecer la pronta conformación de un gobierno.

Según Jiménez, cuando no hay una alternativa, "los partidos tienen que hacer posible un gobierno" y ha señalado que el PSOE-A ha demostrado desde Andalucía que siempre ha tenido esa actitud responsable. Ha indicado que lo que pasó hace tres años y medio, cuando partidos que no conformaban una alternativa estuvieron bloqueando durante cerca de tres meses la legislatura, "es algo que no debe volver a ocurrir".

Ha indicado que los socialistas, en línea con lo que dicho la presidenta de la Junta, Susana Díaz, defienden que "no se deben bloquear las instituciones y que la comunidad necesita un gobierno que se ponga en marcha inmediatamente después de las elecciones". "Todos los partidos tienen que aportar responsablemente para hacer posible ese gobierno", ha apuntado.

Jiménez ha criticado los "mercadeos" que hemos escuchado en estos días y ha recordado como hace tres años y medio, el PP "llegó a plantear incluso la posibilidad de poner sobre la mesa gobiernos municipales con gobiernos autonómicos", lo que "no es el camino".

Ha recalcado que los socialistas van a trabajar para lograr una mayoría amplia en las elecciones autonómicas que permita conformar un Gobierno fuerte que se ponga inmediatamente a la tarea de hacer llegar la recuperación económica a los ciudadanos y a posibilitar la creación de empleo y el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales.