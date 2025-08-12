PSOE exige al Ayuntamiento de Granada y a la Junta la construcción del centro de salud de Casería de Montijo

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, visita la zona de Casería de Montijo. - PSOE GRANADA

GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, "el cumplimiento de su promesa electoral de construir un nuevo centro de salud en Casería de Montijo".

A través de un comunicado, Ruz ha criticado la "desaparición" del proyecto, del que, ha dicho, "no se ha vuelto a saber nada desde que ambos líderes del PP lo prometieran en campaña"; y ha lamentado "el olvido de este equipamiento sanitario".

Así, ha indicado que "lejos de ver nuevos centros de salud en Granada, lo que la ciudadanía está presenciando es un deterioro progresivo de la atención primaria". "Moreno Bonilla y la alcaldesa Carazo se llenaron la boca de promesas durante la campaña electoral, pero la realidad es que, pasado el tiempo, el centro de salud de Casería de Montijo sigue siendo solo un solar vacío", ha afirmado.

Según ha recordado, "estamos hablando de una reivindicación histórica de los vecinos de Casería de Montijo y Parque Nueva Granada", al tiempo que ha subrayado "la necesidad urgente de este centro para los vecinos de la zona, quienes se ven obligados a desplazarse para recibir atención médica, lo que supone una barrera, especialmente para las personas mayores y con movilidad reducida".

"No se puede jugar con la salud de los granadinos", ha aseverado Ruz, quien ha exigido a los gobiernos del PP en Granada que, "de manera inmediata, se pongan plazos y se anuncie el inicio de las obras". "La salud de los granadinos no puede esperar más", ha insistido.

La portavoz ha relacionado "este silencio" sobre el centro de salud de Casería de Montijo "con otras decisiones que están abocando a la atención primaria al caos más absoluto". "Este año hemos visto cómo se anuncia el cierre del centro de salud Fortuny-Velutti y otra serie de recortes que, sumados a la falta de inversión, están desmantelando nuestra sanidad pública", ha reiterado.

Ruz ha concluido su intervención instando a la alcaldesa a "dejar de lado los anuncios vacíos y centrarse en las necesidades reales de los barrios de Granada" y ha hecho un llamamiento a la Junta de Andalucía "para que de una vez por todas asuma su responsabilidad y cumpla con lo prometido a los vecinos y vecinas del Distrito Norte".