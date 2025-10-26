El PSOE exige a Carazo "respeto, atención y respuesta" a las demandas "lícitas" de los distritos granadinos

GRANADA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha exigido este domingo al equipo de Gobierno del Partido Popular "respeto, atención y respuesta" ante las demandas formuladas por los vecinos de los distintos distritos de la ciudad, denunciando la "dejadez, pasividad y falta de atención" que sufren desde hace dos años y medio.

El concejal del PSOE ha condenado en una nota de prensa que, "ante el grave problema que padecen los vecinos de la Ciudad de la Luz, la respuesta del equipo de Gobierno esta semana no haya sido ofrecer una solución, sino la bronca, la confrontación y el ataque a la portavoz socialista", quien se desplazó al Distrito Norte a petición de los propios vecinos para constatar el "abandono absoluto que hay en la zona".

Castillo ha lamentado la "soberbia" del Partido Popular, que opta por "intentar darle la vuelta a una situación cuyo único responsable son ellos, que son los que están gestionando". El viceportavoz ha insistido en que la única expectativa de los vecinos es que, si bien el equipo de Gobierno no acude a los barrios, al menos ante las demandas "se les conteste con un lo vamos a intentar o vamos a ver si lo podemos arreglar".

"Por desgracia, la soberbia de este gobierno y de su alcaldesa está haciendo que todas las respuestas ante las demandas, quejas y necesidades lícitas que tiene una ciudad sea contestada con ataques a los grupos de la oposición que hacen su trabajo". El viceportavoz socialista ha cuestionado el "nerviosismo" del PP en el caso concreto de Ciudad de la Luz, una urbanización que ha recordado que estuvo "salpicada por todos los años de corrupción urbanística del PP", aludiendo a la condena de la edil de Urbanismo de aquella época, y sugiriendo que "quizás ese sea el motivo de los nervios y de que, ante una demanda ciudadana, el PP y Carazo ataquen a los vecinos y a todo el que se encuentre a tiro".

Castillo ha recordado que el gobierno de Carazo lleva "dos años y medio gobernando", un periodo "significativamente superior" al anterior Gobierno socialista, y ha destacado que "las únicas intervenciones que se están haciendo ahora en la ciudad, como los grandes parques junto la autovía y otros grandes proyectos, vienen de los más de 32 millones de euros de fondos europeos que se consiguieron en entre 2022 y mayo de 2023".

En otro orden de asuntos, el viceportavoz ha criticado la falta de seriedad en la gestión de las obras en la ciudad. Al respecto, ha insistido en que "el Partido Popular no ha aprendido nada de lo que ha pasado en la Avenida Cervantes. El pasado miércoles se organizó una pantomima ante la asociación de vecinos y de comerciantes del Zaidín, sin la presencia de un técnico de urbanismo o un técnico municipal que ofrecieran explicaciones sobre la obra de remodelación de Don Bosco. Un espectáculo totalmente esperpéntico, sin el mínimo de seriedad legítima y que sirva para dar por cerrado algún acuerdo. Tenemos constancia de que la asociación de vecinos de La Chana está experimentando el mismo modus operandi sin que la propia Carazo, o el concejal de Urbanismo se dignen a reunirse con los vecinos para presentar, debatir o recoger la necesidades de la gente, en un nuevo desprecio a la participación".