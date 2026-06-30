PSOE exige a la Diputación de Granada "celeridad" para abonar los casi 2,5 millones pendientes en facturas a proveedores

El diputado provincial del PSOE Ismael Padilla - PSOE

GRANADA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha exigido al gobierno del PP en esta institución "mayor celeridad" para abonar los casi 2,5 millones de euros pendientes en facturas a proveedores, después de que en el primer trimestre de 2026 "haya dejado en el cajón, sin reconocer y sin contabilizar, facturas por un importe cercano a medio millón de euros".

A esa cuantía, el diputado provincial socialista Ismael Padilla ha sumado "los casi dos millones de euros de facturas reconocidas y aún sin pagar correspondientes al último trimestre del pasado año".

"Esta situación supone una asfixia diaria para pymes y pequeños autónomos, una dificultad para sacar adelante sus empresas", ha lamentado.

En ese contexto, Padilla ha asegurado que "la realidad económica de la Diputación dista mucho de la que el presidente, Francisco Rodríguez, y su equipo de gobierno trata de vender de forma permanente".

"Debería centrarse en cumplir, en el menor tiempo posible, sus compromisos económicos con quienes prestan servicios a la institución provincial para no abandonarlos en la incertidumbre", ha dicho.

El socialista ha pedido por ello al gobierno provincial del PP que con "sin más demora" proceda a hacer frente al abono de esas facturas pendientes de pago.

Tras apuntar que esta situación "también está repercutiendo de forma negativa en el periodo medio de pago a proveedores de la Diputación", Padilla ha apuntado que este indicador "aumenta día a día".

"Francisco Rodríguez debería dejar a un lado ya la publicidad y el autobombo, que únicamente repercuten en cuestiones partidistas y electoralistas para la formación política que preside a nivel provincial, y focalizar todos sus esfuerzos en aquellos ámbitos de la gestión que redunda en el interés general y en el desarrollo y bienestar de la ciudadanía", ha expuesto.

Así, ha subrayado que el cumplimiento de los pagos pendientes a proveedores "debe ser una prioridad para cualquier responsable público puesto que en esas facturas hay empresas y autónomos que han efectuado el trabajo solicitado y todavía no han cobrado y que, en algunos casos llevan esperando demasiados meses".