El PSOE exige a Eva Timoteo (Cs) que renuncie a su acta de concejal y al alcalde de Córdoba que la cese

CÓRDOBA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha exigido este martes a la todavía teniente de alcalde responsable de Servicios Sociales, Eva Timoteo (Cs), que renuncie a su acta o que la cese el alcalde, José María Bellido (PP), que la cese, tras "haberse constatado que ha mantenido una actividad privada que según los informes técnicos es incompatible con la de miembro de la Corporación Municipal".

"Se trata de una situación no legal que se ha dilatado desde el inicio del mandato", ha remarcado el PSOE en una nota en base al informe de la Secretaría del Pleno y de la Asesoría Jurídica cinco días después de que se desvelara que Eva Timoteo había mantenido ambas funciones.

Por tanto, Ambrosio ha defendido que "ya ha llegado el momento de dejar de evitar lo inevitable, que es mantener su puesto como representante público, un cargo para el que ya no tiene ninguna credibilidad después de llevar casi dos años ocultando una información tan sensible".

Asimismo, la portavoz del PSOE ha abundado en el papel del alcalde "como responsable último de conocer y velar por todas las situaciones del Pleno".

"Después de escuchar las opiniones técnicas, no debe tardar en tomar una decisión, que no puede ser otra que la de sumarse a la petición para que Eva Timoteo deje su acta de concejal y, si no lo hace, asumir su responsabilidad y cesarla de sus funciones y de sus retribuciones", ha señalado la edil socialista, quien cree que "no valen soluciones intermedias por encajes políticos que pueden dañar la imagen de la Corporación".

Para los socialistas, "desde hoy ya están todas las cartas sobre la mesa y si el alcalde no asume su responsabilidad y actúa ya, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación".

VIMCORSA Y CECOSAM

Por otra parte, el PSOE ha informado de su rechazo a las cuentas de 2021 para la empresa pública de vivienda (Vimcorsa) y para la de cementerios (Cecosam), pues consideran que "estos presupuestos hacen caminar hacia la deriva a estas empresas municipales".

El consejo de administración de Vimcorsa somete este martes a votación unas cuentas que "reflejan la nula actuación de esta empresa con una memoria de sus actividades y objetivos para 2021 prácticamente iguales que 2020", según la concejal del PSOE y consejera en Vimcorsa, Carmen Campos.

Además, los programas de ayudas vivienda y rehabilitación "sólo están en fase de estudio, por lo que el dinero no está en la calle", ha subrayado la edil, que ve en estas cuentas "una Vimcorsa sin proyecto y sin gestión, que debería fomentar el desarrollo económico y empleo, pero que se encuentra paralizada y que ha cerrado el año con un déficit superior a 431.000 euros, el doble que en 2020".

En relación con dicho consejo, IU ha adelantado en una nota que vota en contra del presupuesto al no contemplar proyectos "tan necesarios" como Sama Naharro, "prioritario en este momento de pandemia", o las viviendas para jóvenes en Santa Marina.

Igualmente, han apuntado que "en el olvido parece que también se encuentran las más de 2.000 viviendas que prometió Bellido en campaña electoral y que en este presupuesto que plantean no hay recogido ni un sólo céntimo para obra nueva", al tiempo que han reprochado que "el presupuesto tampoco recoge partida alguna para los proyectos planteados en Fátima o Campo de la Verdad", para pisos en régimen de alquiler. "Este gobierno de PP y Ciudadanos se está limitando a gestionar los proyectos que les dejamos en el mandato anterior", han apostillado.

Por otra parte, en el consejo de Cecosam celebrado este lunes para aprobar las cuentas, los representantes del PSOE votaron en contra de unos presupuestos que fueron aprobadas gracias al voto de calidad del presidente, Antonio Álvarez (Cs).

"Es un presupuesto plagado de incoherencias entre los objetivos que se marcan y los números que lo sostienen y, entre otros aspectos, aumenta la dependencia de la transferencia del Ayuntamiento en un 22%", ha recalcado el edil del PSOE y consejero en Cecosam, Manuel Torralbo.

Los consejeros socialistas también echan en falta "un plan de viabilidad para esta empresa, con una previsión de cierre para 2020 de un déficit de 185.000 euros, y medidas para dar estabilidad a los trabajadores interinos de la empresa".

De igual modo, Podemos Córdoba e IU se han posicionado en contra del único punto tratado en el consejo de administración de Cecosam, el plan anual de inversión y programa de actuación y financiero para el ejercicio 2021.

Al respecto, "la negativa se basa en el conocimiento de las necesidades de viabilidad de la empresa municipal de cementerios", cuestión para la que siempre han sido propositivos, "buscando ideas y proyectos a fin de que la empresa amplíe la generación de los ingresos necesarios para su sostenimiento y el de su plantilla".

"Un plan de viabilidad que no vemos ni siquiera levemente esbozado en este presupuesto, donde, por ejemplo, y pese a que había compromiso del cogobierno, no se incorpora ningún avance sobre nuestra principal propuesta: el cementerio y crematorio animal", según ha señalado en una nota el concejal de la formación morada, Juan Alcántara.