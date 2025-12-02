PSOE exige explicaciones sobre el gerente del Consorcio de Transportes por supuestos amaños en Policía Local de Granada

El parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez - PSOE

GRANADA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez ha exigido a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, que explique qué medidas va a adoptar en relación con el director gerente del Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada, César Díaz, en tanto el que fuera edil de Protección Ciudadana en la capital granadina con el PP figura, según ha indicado el dirigente socialista, en el informe de la UDEF incluido en el macroproceso con 43 investigados por supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna en la Policía Local.

Sánchez ha indicado en una nota de prensa este martes que el informe de la UDEF detalla "una trama que presuntamente operó durante años y que habría estado dedicada a manipular oposiciones y ascensos de la Policía Local para favorecer a personas afines, eliminar multas de tráfico a cargos del PP y espiar políticamente" cuando esta formación "estaba en la oposición en el Ayuntamiento de Granada".

"Según la UDEF, en agosto de 2021 se organizó un grupo interno autodenominado 'KGB', integrado por el entonces portavoz del PP --y hasta hacía poco responsable político de la Policía Local--, César Díaz, para compartir información privilegiada y que él pudiera utilizarla políticamente contra el gobierno municipal socialista", ha explicado Sánchez.

En este contexto, Gerardo Sánchez ha instado a la consejera a que, ante estos indicios y puesto que el Consorcio de Transportes depende de su departamento, dé a conocer qué medidas va a tomar respecto a la continuidad de César Díaz en este cargo y "si considera adecuado mantenerlo en su responsabilidad pese a lo que señalan los informes policiales".

Sánchez ha considerado que la ciudadanía "merece respuestas claras" y ha pedido a la Junta de Andalucía que "evite cualquier sombra que pueda afectar al funcionamiento de un organismo público esencial para miles de granadinos".