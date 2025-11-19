El PSOE exige al gobierno local del PP en Córdoba "que ponga solución a la compra fallida de 15 autobuses" para Aucorsa

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado este miércoles al gobierno local del PP "que ponga una solución a la compra fallida de 15 autobuses" para la empresa municipal Aucorsa, ya que "no han llegado a la compañía dos años después de su adquisición y tras sucesivos anuncios del incremento de la flota, que no se ha producido".

Así, según ha informado el PSOE en una nota, Bernal ha señalado que, "cada vez que hemos preguntado en el consejo de Aucorsa por qué no llegan los autobuses se nos ha contestado con el mismo argumento: razones relacionadas con la gestión de las empresas que proveen los autobuses y que son ajenas a la empresa municipal".

Por ello, la concejala socialista ha aludido a la contestación que el gobierno del PP dio en el pasado Pleno, "en la que se constató que la empresa adjudicataria no los va a poder entregar", por lo que Bernal ha exigido "que el alcalde y su equipo busquen una solución rápida para un problema que está generando en la ciudad un mal servicio de transporte público".

La edil del PSOE ve "incongruente que nos digan que no pasa nada y que el servicio va bien, cuando en el pasado Pleno casi un centenar de trabajadores de Aucorsa se manifestaron para solicitar con urgencia la compra de estos autobuses, entre otras medidas, ya que las protestas de los usuarios recaen sobre ellos".

Además, Bernal ha criticado que "están circulando algunos autobuses obsoletos y en malas condiciones, con todos los riesgos que ello conlleva, para la mala calidad del servicio" y por "lo contaminantes que resultan para la ciudad".