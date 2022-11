PSOE exige a la Junta el expediente de la inversión que "aseguró Juanma Moreno" en Linares (Jaén)

JAÉN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha registrado este lunes una solicitud en el Parlamento andaluz para que la Junta le entregue el expediente completo de todas las certificaciones o documentos "que acrediten las inversiones en la provincia de Jaén" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "aseguró haber ejecutado entre 2019 y 2021".

En concreto, el 7 de febrero de 2022, el presidente de la Junta "aseguró públicamente en Linares (Jaén) que la inversión destinada en lo que va de legislatura a la provincia asciende a 1.700 millones de euros", según ha recogido el partido en un comunicado, donde ha añadido que "es evidente que aquello fue una frivolidad y una falsedad".

"Moreno no puede mentir con esa ligereza y consideramos que tiene que rendir cuentas, demostrar lo que dijo o pedir perdón por su engaño", ha advertido el parlamentario socialista Víctor Torres.

El socialista ha afirmado que "ni la actual Junta ni su presidente tienen la más mínima credibilidad para hablar de Presupuestos ni de inversiones en la provincia" y ha apuntado por ello que "los 390 millones de los que hablan para 2023 son otra sarta de mentiras, cifras infladas que además se quedan en papel mojado porque luego no se ejecutan".

"Son un festival de propaganda que no se traduce en obras reales para la provincia. La ridícula realidad nos la da la propia Junta con sus datos oficiales de ejecución presupuestaria: 23 millones de inversión en 2021 y 13 millones en lo que va de 2022", ha añadido.

Torres ha indicado que "ésta es la segunda vez" que el PSOE solicita esta información a través del Parlamento y ha desvelado que Moreno "se escondió la primera vez, dando todo un ejemplo de falta de transparencia y negándose a contestar a pesar del requerimiento que le hizo la propia Presidencia del Parlamento".

"El PSOE solicitó esa información en febrero de este año y la Junta agotó el plazo sin responder, lo que motivó un escrito de amparo ante la Mesa del Parlamento", ha defendido.

En abril, la entonces presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, atendió la petición de amparo: "Teniendo conocimiento de que ha sido rebasado el plazo establecido en el artículo 7.2 del Reglamento de la Cámara para la contestación de la citada iniciativa, esta Presidencia ha resuelto urgir al Consejo de Gobierno la remisión de la información y documentación solicitada o bien manifieste las razones fundadas en Derecho que lo impiden", decía el escrito, según recoge la formación. "A pesar de ello, la Junta se negó a responder antes de precipitar el final de la legislatura", ha dicho.

"Ahora volvemos a pedirle a Moreno que dé la cara, que no se vaya de rositas y que las mentiras no le salgan gratis. La provincia de Jaén le exige saber dónde están los 1.700 millones de euros que dijo haber ejecutado en inversiones entre 2019 y 2021. No nos extraña que no quiera responder, porque obviamente decir la verdad en este tema sería demostrar que los Presupuestos que están vendiendo ahora son un cuento chino", ha concluido.