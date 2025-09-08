PSOE-A exige a Junta explicaciones sobre menores migrantes "bajo su tutela" que "aparecen" en País Vasco

Archivo - El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez (Fotografía de archivo) - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha exigido este lunes al Gobierno andaluz explicaciones sobre el hecho de que menores migrantes no acompañados que están "bajo la tutela" de la administración autonómica "aparezcan" en comunidades como País Vasco.

En rueda de prensa, el portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha considerado que este es un hecho "muy grave" que requiere de explicaciones del Gobierno andaluz.

"Estamos ante un caso que vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, porque menores que están a cargo y bajo la tutela de la Junta han desaparecido de Andalucía", ha añadido Mario Jiménez, para quien eso "puede tener consecuencias no solo en el plano administrativo, porque de los menores que están a cargo de la Junta de Andalucía, responde la Junta".

Ha acusado a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, de "ocultar lo que está pasando" con esos menores que "aparecen" en otra comunidad.

"Si un menor inmigrante debería estar en Andalucía, bajo la tutela de Andalucía, y aparece en Euskadi, la señora consejera tiene un problema muy serio, del que va a tener que dar explicaciones, y no sabemos si va a tener que asumir otro tipo de responsabilidad", ha agregado Mario Jiménez.

"Queremos saber qué es lo que está pasando", ha recalcado el dirigente socialista, para quien "podemos estar ante un gravísimo caso, irresponsable, en el ejercicio de la tutela de unos menores inmigrantes que le correspondía a la propia Junta de Andalucía".

Respecto a la reunión que este lunes celebran en Madrid los gobiernos vasco y andaluz para abordar el tema de los menores migrantes, María Jiménez se ha mostrado seguro de que se debe a la "disculpa" que el presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha visto "obligado" a dar al Ejecutivo Vasco, "tras una declaración frívola sin saber de lo que estaba hablando".

"Llegó a hablar de que a Euskadi se le había aprobado el estatuto de frontera", ha denunciado Jiménez.