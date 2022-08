El PSOE exige a la Junta la reanudación de las obras del Conservatorio Superior de Música de Jaén

JAÉN, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido a la Junta de Andalucía la reanudación de las obras del Conservatorio Superior de Música que se venían desarrollando en el barrio del Bulevar, en Jaén capital. Ha sido la empresa la que ha optado por parar como consecuencia de la subida de los costes para una obra, que fue adjudicada en noviembre de 2020 por 5,3 millones de euros.

La secretaria de Organización del PSOE de la ciudad de Jaén y parlamentaria andaluza, Mercedes Gámez, ha criticado en un comunicado la paralización de "la única obra que la Junta tiene en la ciudad de las muchas que prometió, que comenzó a ejecutar una Consejería gestionada por los socios de Gobierno del PP en la anterior legislatura y que al pasar a sus manos en este mandato se ha parado y deja a la ciudad sin este equipamiento".

La socialista ha instado a la Junta de Andalucía a que "con la mayor celeridad y las menos excusas posibles proceda a reanudar los trabajos de este equipamiento que tanto han demandado alumnos, profesores y la ciudadanía en general y que hoy por hoy es un armazón de ladrillo sin actividad".

La dirigente ha señalado que el PSOE preguntará por la situación de esta obra en el Parlamento "porque de ella y de los incumplimientos de plazos en su ejecución que ya son evidentes dependen cientos de estudiantes y profesores de la capital que esperaban poder iniciar en este edificio sus estudios con unas obras que tenían un plazo de ejecución de 18 meses y que apenas alcanzan un 30 por ciento de ejecución un año después".

Ha añadido que "ya en marzo dijeron que estaban buscando soluciones a la paralización de las obras. Seis meses después la situación no ha cambiado y la administración autonómica, que sigue funcionando a pesar de los procesos electorales, mantiene en el limbo este equipamiento".

La dirigente socialista ha incidido en que "la Junta tiene capacidad para recalcular y tramitar para reanudar los trabajos de la única obra que en cinco años ha sido capaz de poner en marcha en Jaén; no puede ser que a la capital le toque siempre la excusa de que los contratos no salen o no se ejecutan por la inflación".

"La Junta ha tenido margen para recalcular precios y tener en licitación y en ejecución esas obras como hacen otras administraciones y los ayuntamientos y la ciudad no merece que en la Junta se crucen de brazos", ha concluido Gámez.