El PSOE exige a la Junta que tome medidas ante "el deterioro" de la sanidad pública en la provincia de Córdoba

BAENA (CÓRDOBA), 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, junto al diputado provincial del PSOE Antonio Oliván y el secretario de Política Institucional del PSOE cordobés, Esteban Morales, han exigido este jueves a la Junta de Andalucía que tome medidas ante la situación "límite" de la sanidad pública en la provincia de Córdoba.

En declaraciones a los periodistas, Serrano ha expuesto la situación en la que se encuentra la sanidad pública, en concreto la situación del centro de salud de Baena, dado que "en pleno mes de agosto tenía que haber once médicos trabajando y ahora mismo solamente contamos con cinco médicos".

"El gobierno de Moreno Bonilla tenía que haber planificado que las bajas o las ausencias por vacaciones estuvieran cubiertas por nuevos profesionales para que los vecinos no tuvieran que esperar hasta 15 días para una cita con su médico de cabecera, una situación que jamás en este pueblo había pasado", ha subrayado la alcaldesa.

Serrano también se ha referido a "la problemática del servicio de ambulancias" y ha criticado que "con la nueva licitación del Gobierno andaluz de Moreno Bonilla, la empresa responsable del servicio de ambulancias tiene que dar atención también a los vecinos de Castro del Río, lo que ya ha generado que cada vez que hay una urgencia o una situación que atender en Castro del Río, en Baena dejamos de tener esa ambulancia para que atienda a los vecinos de Baena".

Igualmente, la regidora ha añadido que "se ha llegado a dar el caso de profesionales sanitarios que han tenido que desplazarse con un coche particular para atender a vecinos ante la falta de ambulancias".

Al respecto, Serrano ha lamentado que "llegan diariamente situaciones que son verdaderamente preocupantes", de ahí que haya reprochado "el desmantelamiento de la sanidad pública por parte del gobierno de Moreno Bonilla", a lo que ha añadido que "los socialistas exigimos que se tomen medidas para que este deterioro de la sanidad pública no siga incrementándose día tras día".

"EL DESMANTELAMIENTO"

Por su parte, el diputado provincial del PSOE Antonio Oliván ha manifestado que "este desmantelamiento de la sanidad pública no sólo se produce en Baena, sino que ya hace unos días, los vecinos de Valenzuela tuvimos que salir a la calle ante el cierre de la urgencia 24 horas, un pueblo unido durante una semana para parar este atropello", al tiempo que ha comentado que "no se puede decir lo mismo de Ochavillo del Río, que tras diferentes manifestaciones no pudieron paralizar la reducción del servicio sanitario".

Asimismo, el socialista ha apuntado a "la necesidad de que se conforme un Gobierno progresista en España con Pedro Sánchez al frente para hacer frente a los recortes en materia de sanidad del Gobierno del PP" y para "seguir defendiendo una sanidad pública, gratuita y de calidad".

"EL COMPROMISO DEL PSOE"

Mientras, Morales ha subrayado "el compromiso que desde el PSOE se tiene con la ciudadanía para la defensa de la sanidad pública" y ha asegurado que "el PSOE siempre estará apoyando las reivindicaciones tanto de la ciudadanía como de los profesionales sanitarios para que se realice un servicio sanitario digno".

Además, ha agregado que "a los municipios de Baena o Valenzuela se le suman municipios de toda la provincia, como Montilla, Puente Genil, Peñarroya-Pueblonuevo o las movilizaciones en El Higuerón", a la vez que ha remarcado que "a esta situación se le unen los cierres de los centros de salud por la tarde".

Para el secretario de Política Institucional del PSOE cordobés, "Moreno Bonilla tiene un plan para ir recortando, para ir desmantelando la sanidad pública, quiere que cambiemos la tarjeta sanitaria por la tarjeta de crédito, algo que los socialistas no vamos a consentir".