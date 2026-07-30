El PSOE exige a la Junta que "de una vez por todas" ponga en marcha el Plan Especial de la Vega de Granada

El parlamentario andaluz del PSOE Paco Cuenca en el entorno de la finca experimental de La Nocla. - PSOE

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE Paco Cuenca ha exigido este jueves al Gobierno andaluz que "de una vez por todas" ponga en marcha el Plan Especial de la Vega de Granada, que está "escondido en un cajón pese al compromiso que generó el Pacto por la Vega de 2017 en el que participaron los alcaldes de los municipios de la zona, así como el resto de instituciones y colectivos" implicados.

Junto al secretario de Acción Climática y Transición Energética del PSOE-A, Ignacio Henares, en el entorno de la finca experimental de La Nocla, ubicada en la Vega; Cuenca ha defendido este espacio frente a la "especulación a la que está sometido".

"El PP parece estar más pendiente del ladrillo que de su protección, es más dado a invadir toda la zona de Vega de ladrillos que de realmente defender esta seña de identidad", ha expuesto para subrayar que se trata de "un pulmón verde y una joya patrimonial y medioambiental imprescindible para entender Granada".

La Vega, a su juicio, "necesita un Plan de uso y de gestión, no solo para protegerla, sino para darle aquellos usos sostenibles que eliminen esa presión urbanística que tiene de forma permanente y habitual".

"No sabemos si el PP ahora se ha quitado la careta y esa posición ultra, ya sin careta, desprecia la legislación aprobada en su momento, e incluso una ley de Patrimonio que el pasado mes de abril vio la luz y que permite la posibilidad de identificar la Vega como un espacio patrimonial para mimarlo con usos sostenibles que permitan su preservación". "La Junta debe decir claramente si está en defensa de la Vega o está más en propiciar esos espacios prácticamente de pelotazo urbanístico", ha apostillado.

Por su parte, el secretario de Acción Climática y Transición Energética del PSOE-A, Ignacio Henares, ha considerado que la protección de la Vega de Granada es "una oportunidad para que el gobierno de Moreno Bonilla demuestre si la vía andaluza sigue viva o ha sucumbido a la crítica que Vox ha hecho continuamente a los temas sobre la protección ambiental y del patrimonio natural".

"Moreno Bonilla tiene ahora la ocasión de ver si ha caído en un lío o si va a desarrollar un Plan Especial de Protección para la Vega como manda la propia normativa de ordenación del territorio y como además refleja la ley de Patrimonio Cultural aprobada por vía de urgencia al final de la última legislatura", ha apuntado.

Henares ha añadido que esta normativa propicia que el sistema de los regadíos históricos de la Vega de Granada tenga una protección "especialísima como requiere para avanzar en la incoación de un expediente que la proteja definitivamente".

"Que no solo se encargue de establecer baremos para las actividades que se pueden hacer, sino que fomente de manera activa un uso alternativo de la Vega, de los usos productivos además de los bienes y servicios que este espacio presta al conjunto de los habitantes del Área Metropolitana", ha dicho.