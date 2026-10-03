El PSOE exige medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda en Córdoba

Córdoba.- PSOE pide que se sectorice la rehabilitación del parque Cruz Conde - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido al alcalde de la capital, José María Bellido, que la política de vivienda sea "una prioridad" para el Gobierno municipal y que en el expediente de Ordenanzas Fiscales para 2027, que se lleva al próximo pleno para su aprobación, se incluyan medidas que faciliten el acceso a la vivienda en régimen de alquiler y de compra en Córdoba.

En concreto, Hurtado propone a través de una nota de prensa "incentivar fiscalmente" a los propietarios de viviendas de uso turístico para que abandonen estas prácticas y vuelvan a ofrecer esos pisos en el mercado de alquiler. El socialista pide "rescatar cientos de viviendas" que son de uso turístico en estos momentos para que puedan ser alquiladas por familias cordobesas que necesitan vivienda de alquiler, para lo que propone bonificaciones en IBI e ICIO y rebajas en agua y basura.

Hurtado también pide el aumento de la fiscalidad para los apartamentos y viviendas de uso turístico en el IBI, ICIO, IAE, Impuesto de Plusvalía, licencias de obras y licencias de actividad, además de aumentar sus tarifas en el consumo de agua y recogida de basura. Para el PSOE, estas dos medidas "coordinadas" pueden aumentar la oferta de viviendas de alquiler y reducir las de uso turístico. El portavoz socialista también pide incorporar la bonificación de un 95% en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las viviendas de alquiler social que son el parque público de viviendas de AVRA y Vimcorsa en la ciudad de Córdoba.

Esto significaría, a su juicio, la rebaja de alrededor de 250 euros de media a familias que tienen pisos de alquiler, propiedad de AVRA o de Vimcorsa, en muchas barriadas de Córdoba. Hurtado pide a Bellido que asuma su competencia compartida con la Junta de Andalucía en materia de vivienda y que tome medidas valientes que mejoren el acceso a la vivienda a las más de 8.000 familias registradas como demandantes en Vimcorsa.

Asimismo, reclama medidas fiscales que vayan completadas con políticas de gasto, como es triplicar los recursos de 1 millón de euros que se dedican a la ayuda al alquiler y a la rehabilitación de viviendas. Entre otras indicaciones, el portavoz socialista exige la puesta en marcha a través de Vimcorsa de la obtención del derecho de usufructo de viviendas vacías que no quieren alquilar los propietarios por los riesgos de impago, para que se pongan en el mercado de alquiler por Vimcorsa a precios asequibles.

Todo ello, añade Hurtado, unido "a lo que es una prioridad en estos momentos de construcción de VPO y alojamientos tutelados por Vimcorsa y a prestar el servicio de ayuda de acceso a la vivienda a través de una Oficina de la Vivienda especializada en ello".