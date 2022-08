PSOE-A exige a Moreno "dejar el eslogan de legislatura del agua" y haga obras de emergencia en cuencas intracomunitarias

SEVILLA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía e integrante de la Ejecutiva Regional, Pilar Navarro, ha reclamado este jueves en rueda de prensa al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "deje ya los eslóganes, los titulares, deje de hablar de legislatura del agua, de la revolución del agua, para trabajar en soluciones con obras de emergencia para determinadas zonas del territorio andaluz".

Durante una rueda de prensa, Navarro ha argumentado la necesidad de que el Gobierno andaluz adopte "más obras y más medidas de ahorro" tras esgrimir que "tiene las competencias sobre las cuencas intracomunitarias", entre las que ha mencionado Guadalete-Barbate, Mediterránea y Tinto-Odiel-Piedras, hecho sin que "todavía no lo hemos visto llamar a alcaldes y presidentes de las diputaciones y la FAMP".

La parlamentaria autonómica y dirigente socialista ha sostenido que "llevamos desde 2020 con medidas extraordinarias aprobadas en el Consejo de Gobierno y se declararon de interés para la Comunidad Autónoma determinadas infraestructuras hidráulicas que todavía no han visto la luz", para apuntar seguidamente que "todavía están esperando los regantes del Guadiato y Los Pedroches en Córdoba, de Gualdacacín y de la Janda en Cádiz, de la Costa Tropical de Granada, de la Sierra Sur de Sevilla, de municipios de Málaga y Jaén, de obras comprometidas en el Bajo Almanzora de Almería y las estaciones depuradoras de El Ejido y Roquetas".

Tras poner de manifiesto que "están nuestros embalses por debajo del 26% de reservas" y apuntar entonces que la región se encuentra en "una situación crítica, muy delicada", ha reprochado al presidente andaluz su ausencia de reacción ante la sequía que se avecina para apuntar que "nos encontramos con la nada", así como ha remarcado que Moreno "la última referencia que ha hecho es que los campos de golf se están secando".

Navarro, quien ha sostenido que en su partido "defendemos el turismo y esta práctica deportiva, el presidente de todos los andaluces no ha dicho palabra sobre los efectos de la sequía para los agricultores, ni ganaderos, y ni para los ciudadanos que están sufriendo cortes de agua".

Seguidamente la responsable del Grupo Parlamentario Socialista y miembro de la dirección regional ha querido aportar "tres, cuatro ejemplos muy flagrantes" de los efectos de la falta de agua para sectores como la aceituna, donde ha recordado que el sector evalúa las pérdidas en 1.000 millones de euros con una producción que es la mitad de la anterior para reprochar entonces que "mientras, el presidente se preocupa por los campos de golf".

A este aspecto ha sumado otros ejemplos de impacto negativo de la sequía como la producción de algodón, ámbito donde ha recordado que "somos líderes de la producción nacional"; los acuíferos de la costa de Granada, "que no se pueden utilizar porque están secos para el riego y la producción agrícolas", además del abastecimiento de municipios de Huelva, Málaga, Granada y Córdoba.

Navarro también ha reclamado la revisión de la normativa tras poner de manifiesto que el Reglamento del uso doméstico del agua potable es de 1991, norma que cuando su partido gobernaba la Junta de Andalucía revisó en 2018 con el acuerdo con el sector, mientras que "el Gobierno del PP, después de cuatro años no ha aprobado ninguna modificación, no se ha actualizado la normativa", para reclamar de nuevo que "se deje de hablar de la revolución del agua y se apueste por una normativa moderna para tener una posición privilegiada para solictar medidas dentro del PERTE del Agua".

Cuestionada por la posibilidad de que el PSOE reclame un Pleno extraordinario del Parlamento de Andalucía para abordar la situación de sequía, Navarro ha sostenido al respecto que "quien decide es el partido del gobierno" sobre su convocatoria para apuntar ante la falta de medidas del Ejecutivo autonómico que el PSOE pueda aportar las suyas.

"No puede ser que nos dediquemos echar balones fuera, a decirle a los demás que hagan cosas", ha sostenido la parlamentaria socialista sobre la actitud del Gobierno andaluz.

Como ejemplo contrario de actividad ha señalado que "el Gobierno lleva meses adoptando medidas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir declaró en noviembre la situación de excepcional sequía para toda Andalucía con restricciones de uso industrial, se han convocado mesas de desembalse, el Gobierno de España no ha parado de reunirse", para reprochar entonces que "el presidente de una Comunidad tan grande como Andalucía no tiene nada que hablar con los agricultores", mientras demanda que se reúna la Mesa de la Sequía a nivel nacional.

"Moreno Bonilla no es nuevo en esto, llevan legislatura perdida y no vamos a permitir otra legislatura en blanco, no vamos a permitir ni un día más de vacaciones, la gente lo está pasando mal, todo hace prever que el otoño va a ser duro desde el punto de vista hidrológico", ha afirmado Pilar Navarro, para reiterar que "no nos podemos permitir un gobierno en vacaciones".