PSOE-A exige a Moreno que "revierta la supresión de 2.400 aulas públicas" en Andalucía y "no recorte ni una unidad más"

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha exigido este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que "revierta la supresión de 2.400 aulas recortadas en seis años de gobierno del PP" en Andalucía y "las devuelva a escuela pública", así como ha reclamado al jefe del Ejecutivo autonómico que "no recorte ni una unidad pública más" en el proceso de escolarización iniciado el pasado 1 de marzo para el próximo curso lectivo, que arranca "de nuevo con inquietud e incertidumbre" para las familias andaluzas.

Así lo ha señalado la representante socialista en una rueda de prensa en la que, según ha informado el PSOE-A en una nota, ha reclamado al Gobierno del PP en Andalucía que aproveche el descenso de la natalidad para reducir la ratio de alumnado por clase en centros de enseñanza que presentan "aulas completamente masificadas".

Patricia Alba ha avanzado además que el PSOE-A promueve mociones en los ayuntamientos andaluces para reivindicar estas medidas, y ha sostenido que "la derecha no cree en los servicios públicos de calidad, y Moreno Bonilla sigue la misma hoja de ruta en la educación que en la sanidad o en las universidades".

En esa línea, la representante socialista ha acusado al PP de "debilitar el sistema público para que el sector privado lo rescate", y ha señalado que Juanma Moreno ya "le ha echado la pata" a su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), "en universidades, y en Andalucía ya hay cinco centros privados mientras mantiene a los públicos infrafinanciados".

Patricia Alba ha agregado que el presidente de la Junta "no puede argumentar problemas de dinero" en la administración andaluza, porque "tiene que ir sobrado tras renunciar a más de 18.000 millones de euros de deuda autonómica que quiere condonarnos el Gobierno de Pedro Sánchez". "Será que le sobran recursos, así que no debe tener problemas en revertir el recorte de 2.400 clases y no recortar ni una más en el próximo curso", ha manifestado con ironía la representante socialista.

"DECRETO TRAMPA" SOBRE INFANTIL

De igual modo, la representante del PSOE-A ha apuntado que la implantación de la gratuidad de dos a tres años de Infantil anunciada por el presidente de la Junta es "un decreto trampa", por el que el PP "nos cuela por la puerta de atrás un cambio de modelo de escuelas infantiles para favorecer a quienes más tienen en detrimento del resto de familias".

Así, Alba ha señalado que, según este decreto, una familia que ingresa 100.000 euros al año "no paga" la escuela infantil "a costa de rebajar el servicio a familias que ahora no pagan nada", a quienes "se deja sólo dos opciones", las de "recoger a sus hijos a las 15,30 horas, cuando acaba la gratuidad, o pagar por la atención desde esa hora hasta las 17,00 horas", ha señalado.

Al respecto, la dirigente socialista ha explicado que "las familias más vulnerables que ahora no pagan nada por la escuela infantil hasta las 17,00 horas financiarán al resto, y sólo tendrán gratuidad del servicio hasta las 15,30 horas, por el cambio de modelo" por parte del Gobierno del PP, según ha remachado.

La secretaria regional socialista de Educación ha añadido que, según el decreto del Gobierno andaluz del PP-A, "si en una escuela infantil hay menos de cinco usuarios, no está obligada a prestar el servicio", que "puede así desaparecer de muchos pueblos".

Además, ha alertado de que ahora las familias que tienen a sus hijos en el aula matinal de 7,30 a 9,30 horas, o en el comedor hasta las 17,00 horas, "tendrán que pagar" por estos tramos de servicio.

"Y no sabemos todavía el coste de estos servicios, porque el Gobierno andaluz aún no ha publicado los precios públicos ni si va a haber bonificaciones para estas familias perjudicadas", ha apostillado la representante socialista, que ha señalado que esa es la "mala gestión" de Moreno y sus "promesas incumplidas".

En esa línea, Patricia Alba ha remarcado que el presidente "garantizó la gratuidad de la enseñanza Infantil de cero a tres años, y ahora las familias tendrán que pagar el aula matinal, el comedor y la tarde", y "anunció que la citada gratuidad comenzaría en el curso 2023-24 y para el ciclo completo, pero no la ha puesto en marcha hasta el 2025-26 y sólo para dos años, ya que el decreto indica que en un plazo de seis años se verá si se extiende a todas las etapas", ha lamentado.

"Y mentira tras mentira, Moreno Bonilla rechazó 112 millones para la gratuidad de las escuelas infantiles en Andalucía", ha criticado también Patricia Alba, para quien el Gobierno del PP-A intenta avanzar en el "desmantelamiento paulatino de recursos y servicios de la educación pública para favorecer al sector privado".

La representante regional socialista ha afirmado que Moreno y su Gobierno evidencian que "no creen en la educación pública para todos y todas que garantiza la igualdad de oportunidades" y otra prueba de ello, según ha denunciado, es que el delegado provincial de Desarrollo Educativo en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, "sigue sentado en su despacho" pese a sus "indignantes" palabras sobre menores con necesidades especiales. "Quien desprecia a niños y niñas con autismo tiene poco problema y escrúpulos para defender recortes en las aulas", ha concluido Patricia Alba.