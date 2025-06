El PSOE exige al PP en la Diputación de Granada "mayor celeridad y claridad" en la gestión del apoyo por Virus del Nilo

GRANADA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha exigido al equipo de gobierno en la institución provincial, del PP, "mayor celeridad y claridad" en la gestión del Virus del Nilo Occidental, así como que aclare "cómo y cuándo" se prestará apoyo a los municipios afectados, que ya están actuando por su cuenta pese al sobrecoste que ello supone para sus arcas.

En una nota de prensa, tras detallar que "el Gobierno andaluz descargó a través de una carta esta competencia a los ayuntamientos", ha subrayado que, "mientras los ayuntamientos asumen esta carga", el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, "siguen dando la espalda a los consistorios, como ya es habitual".

La portavoz socialista en la institución provincial, Fátima Gómez, junto a los diputados provinciales Manuel Martínez y Paqui Santaella, ha afirmado que este "no es un problema nuevo, por lo que ya debería existir un protocolo de actuación". "Los ayuntamientos ya estamos actuando por nuestra cuenta y el PP nos ha dado la espalda otra vez. La Junta ha mandado la inspección a nuestros municipios y la Diputación está desaparecida", ha denunciado.

Gómez se ha preguntado "por qué el gobierno del PP en Diputación ha tardado tanto en reaccionar y por qué los 500.000 euros anunciados hace unos días no están ya en las arcas municipales de toda la provincia". "Esto demuestra que ni Rodríguez ni Moreno piensan en ayudar a los municipios, que es lo verdaderamente importante. La Junta, al igual que ha ocurrido con el amianto, pide que actuemos, pero no los ayuntamientos no reciben ninguna ayuda", ha apostillado.

Por su parte, el diputado provincial Manuel Martínez ha asegurado que "todo esto denota una falta de previsión ante un problema de salud pública como el virus del Nilo". Tras recordar que a propuesta del PSOE se aprobó por unanimidad una moción en el pleno de abril para que la Diputación ayudara en este ámbito, Martínez ha censurado que el gobierno del PP "haya vuelto a mostrar su impasividad y su falta de previsión".

"La Diputación tenía que haber actuado con tiempo porque estamos ante un problema que se viene suscitando desde el año pasado en nuestra provincia y el resto de Andalucía. Los ayuntamientos deberíamos habernos encontrado antes con ese apoyo a través de cooperación técnica y económica suficiente para poder abordar este tema tan importante".

El diputado socialista ha pedido al gobierno del PP que "aclare en qué va a consistir esta ayuda y que cuantía se va a dar, cómo va a articular esta colaboración y cuándo va a llegar a los municipios".

"Francisco Rodríguez y su equipo deberían dejar ya de improvisar y actuar de inmediato. No podemos esperar a que llegue el mes de octubre o noviembre para que se nos haga efectiva esa ayuda. El PP no puede seguir dando la espalda a los municipios de nuestra provincia y a las demandas de sus vecinos y vecinas que tan necesitados están de una intervención por parte de la Diputación de Granada", ha concluido.