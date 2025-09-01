El PSOE exige el "soterramiento inmediato" de torretas de alta tensión del Canal del Guadalmellato en Córdoba

Archivo - El edil del PSOE en al Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha exigido al Gobierno local de José María Bellido (PP) que "soterre inmediatamente las líneas de alta tensión de las torretas del Canal del Guadalmellato, una demanda vecinal a la que se comprometió en el anterior mandato y que aún sigue sin cumplir".

Según ha expresado el PSOE en una nota, "desde San Rafael de la Albaida hasta el recientemente inaugurado Parque del Canal, siguen en pie varias torretas de alta tensión que atraviesan sin protección ni soterramiento toda la zona que conecta la barriada con uno de los nuevos espacios de ocio familiar de la ciudad".

Esta situación, ha dicho Ortiz, "no sólo genera un fuerte impacto visual y medioambiental, sino que representa un riesgo constante para los vecinos y vecinas del barrio y para quienes disfrutan del parque, especialmente los menores, público al que está prioritariamente destinado".

Ortiz ha señalado que "es incomprensible que, con mayoría absoluta, el Gobierno de José María Bellido y el PP sigan mirando hacia otro lado con una reivindicación vecinal histórica, a la que incluso se comprometieron en el anterior mandato", por lo que ha mencionado que "Salvador Fuentes, entonces presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, anunció públicamente que se acometería la inversión necesaria con fondos municipales para soterrar estas líneas eléctricas. "Dos años después, todo sigue igual: promesas incumplidas, ningún avance y un parque rodeado de torres de alta tensión", ha lamentado.

La Asociación de Vecinos de San Rafael de la Albaida lleva años alertando de los riesgos de esta infraestructura eléctrica, que atraviesa zonas de tránsito peatonal y espacios públicos de ocio. Los socialistas han insistido en que el soterramiento es una "intervención urgente que debe ejecutarse sin más demoras".

Para ello, proponen una hoja de "ruta clara" que pasa por la "actualización del convenio con Endesa, evaluación técnica de alternativas de soterramiento y activación de fondos propios, así como la posibilidad de cofinanciar el proyecto a través de fondos europeos o subvenciones autonómicas ligadas a la mejora del entorno urbano y la seguridad eléctrica".

"No se trata sólo de estética urbana o de modernización --ha continuado el edil--, estamos hablando de la seguridad de los vecinos, del cumplimiento de los compromisos públicos y de un modelo de ciudad que no puede seguir permitiéndose espacios verdes cruzados por líneas de alta tensión".

Por ello, el PSOE propondrá en la Gerencia Municipal de Urbanismo instar al Gobierno municipal a reactivar de inmediato las negociaciones con Endesa, iniciar los trámites para la redacción del proyecto técnico y reservar una partida presupuestaria en el Presupuesto de 2026. Asimismo, solicitará a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que valoren vías de cofinanciación, al tratarse de una infraestructura de alto impacto en una zona de alta densidad poblacional y actividad cívica.

"El soterramiento de las torretas no es una utopía ni una cuestión secundaria: es una obligación con Córdoba, con sus barrios y con las personas. No se puede presumir de ciudad verde mientras se ignoran situaciones como ésta", ha concluido Ortiz.