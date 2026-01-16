PSOE-A: Moreno rechaza la nueva financiación porque "el cheque de 5.800 millones lleva la firma de Montero"

Archivo - El portavoz de Presidencia del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, en una imagen de archivo. - PSOE-A - Archivo

CÓRDOBA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha sostenido este viernes en rueda de prensa que el rechazado expresado por la Junta de Andalucía al nuevo modelo de financiación que se abordó el miércoles en una reunión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) obedece a que su autoría es de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía.

"Moreno Bonilla dice que no a esta propuesta porque el cheque de 5.800 millones de euros tiene la firma de María Jesús Montero", ha afirmado Jiménez, quien se ha lamentado de que el Gobierno andaluz "no es capaz de reconocer que van a llegar 4.850 millones, más 900 millones de euros a través del Fondo de Compensación Interterritorial".

"Este sistema se va a poner en marcha a partir del 2027 y en ese momento Moreno Bonilla ya no será presidente de la Junta de Andalucía. Habrá una presidenta socialista, María Jesús Montero", ha indicado en este sentido.

Ha calificado en rueda de prensa en Córdoba a Moreno de "completo irresponsable" y de "presidente frívolo" el hecho de ser "capaz de hurtarle a sus ciudadanos 4.850 millones de euros" y, en consecuencia, "prefiere quedarse perdiendo 1.500 millones de euros que aceptar la propuesta de María Jesús Montero, la mano tendida del Gobierno de España, para tener 5.800 millones de euros extras".

Jiménez ha retratado al presidente andaluz como "el jefe de una banda que secuestra, en este caso, los servicios públicos y después pretende hurtar el dinero del rescate".

El también secretario de Desarrollo Estatutario de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía ha sostenido que "no debe ser tan cínico y tan hipócrita el señor Moreno Bonilla y solo debe medir una cosa", quien ha instado al presidente andaluz, según su reflexión de que "miremos solo lo que le interesa a Andalucía", a "ser capaz de ponerse de pie, que está de rodillas delante de la señora Ayuso, del señor Feijóo, y llamar al Gobierno de España y decir que va a aceptar el modelo de financiación".

"Como cualquier obra humana podrá mejorarse, pero el punto de partida es excelente para Andalucía", se ha reafirmado el dirigente socialista en su defensa de la iniciativa, mientras ha seguido demandando de Moreno "abstraerse del ruido nacional" y con ello, "que piense solo en Andalucía y que no le robe a los andaluces 5.000 millones de euros de financiación que están en juego para los andaluces".

Ha advertido que el modelo de financiación requiere de su aceptación, ya que en caso contrario a "Andalucía le faltarán cada año 7.000 millones de euros que podría tener a su disposición".

"Ese castigo, esa traición a los intereses de Andalucía, no se lo van a consentir los andaluces", ha remachado su rueda de prensa.

"SI LE ROBA 5.000 MILLONES A LOS ANDALUCES LO PAGARÁ EN LAS URNAS"

Jiménez se ha mostrado convencido de que cuando llegue el momento de la aprobación de la Ley Orgánica de aprobación del modelo de financiación en las Cortes "si Moreno Bonilla le roba 5.000 millones de euros a los andaluces, lo pagará en las urnas", con la idea de que "por cada euro que le robe a los andaluces, perderá miles de votos en las urnas".

Ha replicado la reacción del presidente de la Junta de Andalucía, quien instó a la vicepresidenta y ministra de Hacienda a la retirada del modelo que ha propuesto al esgrimir que "no lo han apoyado ni los suyos", para señalar que "fracaso es su estrategia de engañar a la ciudadanía andaluza".

Argumento al que ha sumado la gestión de los servicios públicos, del que ha puesto como referente la sanidad pública andaluza por convertirla "de las mejores de España a ser la peor de España" por aspectos como ser la región "donde más se tarda en conseguir una cita" o "más grandes son las listas de espera sanitaria".

Para ilustrar los efectos de la renuncia que supondría para Andalucía el rechazo del nuevo modelo ha blandido el caso de la provincia de Córdoba, sobre la cual ha afirmado que "se está jugando 500 millones de euros en financiación de los servicios públicos" y que "en el global del marco se está jugando 2.500 millones".

"La pregunta que nos hacemos los socialistas y se hace toda Andalucía es por qué dice no Moreno Bonilla a una propuesta que objetivamente es excelente para Andalucía".

Ha argumentado que Andalucía está entre "las dos comunidades autónomas que pueden celebrar especialmente la propuesta de financiación autonómica", aunque de igual manera ha planteado que "el conjunto de las comunidades autónomas que estaban peor financiadas", donde ha incluido a Andalucía junto a la Comunidad Valencia, Región de Murcia y Castilla La Mancha, "son las que más van a beneficiarse" por asegurar que el nuevo modelo de financiación aportará mas "igualdad, garantiza la suficiencia, la equidad de los servicios y que mejora las condiciones de igualdad.

Ha ahondado en los motivos del rechazo de Andalucía al nuevo sistema de financiación, de manera que, además de "la firma en el cheque es de María Jesús Montero", ha apuntado la crítica de que "está acordado con los catalanes" para evocar entonces que "los gobiernos de Aznar cerraron propuestas de sistemas de financiación las cerraron con los catalanes" y en estos momentos "se rasga las vestiduras de manera cínica".

Ha negado con un "eso es falso" que el nuevo modelo incorpore el llamado principio de ordinalidad, que supone respetar la correlación entre la contribución de una comunidad en los ingresos y el gasto de retorno que recibe, por lo que ha remitido a unas declaraciones del diputado de ERC Gabriel Rufián "diciendo que es un sistema que beneficia a Andalucía", y ha señalado este argumento como "el bulo, la mentira, el espantajo con el que Moreno Bonilla ha estado mintiendo a los andaluces durante este tiempo".