García (Adelante): "Siempre hemos sido los perdedores; falta un sistema que compense la deuda histórica con Andalucía"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante su entrevista con Europa Press. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, argumenta ante el debate de la estructura territorial de España a cuenta de la revisión del modelo de financiación autonómica que "en Andalucía siempre hemos sido los perdedores, las perdedoras de España" y reclama entonces un sistema de financiación autonómica "que compense esta situación, que compense la deuda histórica que tiene el Estado con Andalucía".

En una entrevista con Europa Press, García reclama un gasto público que propicie "una industrialización sostenible, un sistema ferroviario en condiciones", convencido de que la hoja de ruta que ha presentado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, supone "un sistema de financiación autonómica hecho contra Andalucía".

"Todo ese mal reparto de España está pensado siempre en los centros de poder, en Madriluña, en el eje entre Madrid y Cataluña, y claro, siempre perjudica a Andalucía", sigue argumentando el portavoz de Adelante, a la expectativa porque "todavía tenemos que ver los números en papel".

Tras subrayar que "todas las pistas apuntan a que esto es un nuevo sistema de financiación autonómica pensado para las élites catalanas y a las élites madrileñas que olvida y discrimina a Andalucía", se reafirma en su tesis de que "la gran pregunta" por resolver es si "va a dejar de estar Andalucía en la cola de financiación por habitante", antes de responderse que "no, no va a dejar de estar".

Barrunta sobre ese modelo de financiación presentado tras un encuentro en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, "que no se va a aprobar" porque considera "que esto es puro humo del Partido Socialista, del gobierno de Pedro Sánchez", y que de hacerlo ratificaría que "Andalucía va a seguir estando la tercera por la cola en dinero que nos llega por habitantes".

El portavoz de Adelante sostiene que "la ordinalidad es injusta y es de derecha" al sostener que "no puede ser que a los que más aportan, que lo son porque tienen más dinero, reciban más y los territorios pobres recibamos menos", mientras considera que se ha diseñado un sistema "que lo que hace es mantener a los que más reciben por arriba y a los que menos recibimos siempre por abajo".

Plantea que "antes de hablar de la ordinalidad" se debería propiciar que "todo lo que entre por el puerto de Algeciras cotice en Andalucía y no en Madrid", así como pide contar "todos los hoteles de Andalucía que se levantan con el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras andaluzas coticen en Andalucía" y a partir de ese ejercicio "hablamos de ordinalidad" y barrunta que "a lo mejor los que no quieren la ordinalidad son otros en ese momento".

José Ignacio García sostiene que "las cuentas están trampeadas" porque parte de la premisa que "están siempre hechas para perjudicar a Andalucía" y califica de "vergüenza" que sea "un gobierno del PSOE y de Izquierda Unida el que esté proponiendo un sistema de financiación autonómica que perjudique a Andalucía", antes de concluir que "la izquierda debería hacer otras cosas".

"La situación de Andalucía de siempre salir perdiendo en el reparto del Estado no es nuevo. Esto tiene décadas, si no siglos", sigue reflexionando en su retrato sobre la brecha de riqueza y financiación que atribuye a la región, antes de lamentar que "lo que no puede ser es que siempre salgamos perdiendo los mismos: siempre sale perdiendo Andalucía y siempre sale perdiendo las clases trabajadoras".

"LA TARTA, MEJOR REPARTIDA; Y ANDALUCÍA MERECE UN TROZO MÁS GRANDE"

Considera que la financiación debe abordar "dos elementos fundamentales", uno de los cuales es que "la tarta esté mejor repartida" y el otro es que "Andalucía merece un trozo de la tarta más grande", aunque precisa que "no queremos ningún privilegio, pero tampoco queremos ser menos" dentro de que "llevamos 200 años siendo menos".

En ese hacer "la tarta más grande" advierte de que "los ingredientes de la tarta los está poniendo la clase trabajadora" por cuanto "el 80% de los recursos que se aportan a los impuestos del Estado los pone la gente trabajadora y no tenemos el 80% de la riqueza".

Dice que el sistema de financiación necesita también "una reforma fiscal para que los ricos paguen más impuestos, que las grandes empresas empiecen a pagar impuestos, localizados, además, en el territorio donde se construye esa riqueza".

"Hace falta una reforma para que la capacidad recaudatoria que tenga Andalucía sea mayor pero sobre todo sea más justa", argumenta García, quien pide "menos impuestos de los que están pagando la mayoría de trabajadores y los pequeños autónomos" mientras no lo hacen "las grandes empresas", antes de subrayar que su modelo fiscal sería "bajar y subir impuestos" en función del rol social y laboral del contribuyente.

LEGITIMIDAD DE LA INFRAFINANCIACIÓN CUANDO SE REBAJAN IMPUESTOS

"Por supuesto que sí" pierde legitimidad el Gobierno andaluz cuando habla de infrafinanciación, sostiene García cuando contrasta esa denuncia con su bajada de impuestos, además de señalar que cuando se sienta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "pidiendo más dinero para Andalucía" lo hace después de "haberle dado 4.700 millones de euros a la sanidad privada en estos años" y aboga entonces por "preguntarle a la ciudadanía qué prefieren: ahorrarte seis euros en el gimnasio o que te hagan una mamografía", para concluir con este ejemplo que "esa es la política fiscal del señor Moreno Bonilla".

"Cuando el señor Moreno Bonilla dice que se está maltratando Andalucía, está maltratando Andalucía el gobierno central repartiendo los recursos y está maltratando Andalucía el señor Moreno Bonilla dándole los recursos que tenemos a Asisa, a Quirón y a Adelas", argumenta en sus reproches al Gobierno andaluz.

Ahonda en esta crítica para calificar de "trampa" la práctica que atribuye al presidente de la Junta de "con una mano pedir dinero a Madrid y con la otra hacer regalos fiscales a los ricos, dárselos a Asisa, a Quirón".

Preguntado si la infrafinanciación repercute en los servicios públicos o hay un mal uso de las transferencias recibidas considera que "en este tema se juntan la hambre con las ganas de comer" mientras esgrime la idea de que "hay un maltrato del Estado español, siempre de los gobiernos a Andalucía, vía falta de financiación y vía Presupuestos Generales del Estado".

Precisa entonces que "ahora está el PSOE, pero antes cuando estaba el PP había el mismo maltrato" al tiempo que blande el hecho de que la previsión del Estatuto de Autonomía de recibir el 18% de la inversión territorializada del Estado "ningún gobierno lo ha ejecutado, ni del PSOE, ni del PSOE con Podemos, PSOE con Izquierda Unida, ni del PP", para remachar que "no lo ejecutan nunca".

"A mí me gustaría que Andalucía tuviera voz en el Estado y eso pasa por tener voz en el Congreso, pasa por tener capacidad de presión al Gobierno, pero también por tener voz en los medios de comunicación o que cuando uno pone la tele no te cuentes la última historia de lo que ha pasado en la Asamblea de Madrid con Ayuso, que me da igual", reflexiona sobre el protagonismo de Andalucía en la escena política nacional.

José Ignacio García sostiene que "los problemas de Andalucía nunca los contamos y a mí me gustaría que Andalucía diera un golpe alguna vez en el Estado y dijera: escúchame, nosotros no queremos ser más que nadie, pero estamos hartos de ser menos".

Precisa que "no pido para Andalucía solidaridad, pido justicia", mientras expresa que "estamos hartos de que nos digan no" y que la alternativa sea "un fondo interterritorial de solidaridad para compensar", mientras asegura que "Andalucía es una tierra rica, pero empobrecía".