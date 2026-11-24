Archivo - Acto de campaña del PSOE-A en la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A es el partido que más recursos ha declarado para financiar la campaña electoral de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo. Según el informe de fiscalización de la contabilidad electoral realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), el montante ha ascendido a los 5.481.221,67 euros.

Le sigue el PP-A con 4.787.042,49 euros, Vox con 1.585.840,51 euros, Por Andalucía con 968.875,49 y Adelante Andalucía con 393.738,55 euros, según recoge el documento publicado este martes y consultado por Europa Press. La Cámara de Cuentas ha confirmado que ninguna de las formaciones ha superado el límite general máximo de gastos del proceso electoral y que todas han presentado la contabilidad "dentro del plazo establecido".

El organismo ha propuesto la reducción del 10% de la subvención prevista a Vox tras "haber identificado pagos a proveedores efectuados una vez transcurridos el plazo de noventa días establecido en la LOREG". Dicha decisión supone 2.447,01 euros menos para el partido.

La Cámara de Cuentas andaluza ha elaborado este informe en cumplimiento de la Ley Electoral de Andalucía (LEA), y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que determina que dicho órgano ha de pronunciarse sobre la regularidad de las contabilidades electorales de los partidos, coaliciones y agrupaciones de electores que alcancen los requisitos para recibir subvenciones de la comunidad autónoma de Andalucía o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas.

Así, para llevar a cabo esta labor de fiscalización, la CCA ha analizado las contabilidades electorales del PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía Y Adelante Andalucía.

ANTICIPOS Y SUBVENCIONES

La Cámara detalla, al respecto de las fuentes de financiación de la campaña, que todas las formaciones recurrieron al anticipo de la subvención electoral. El PP-A fue el partido que recibió un mayor anticipo con 1.035.742,49 euros, seguido del PSOE-A (887.144,46), Vox (443.740,51), Por Andalucía (310.275,49) y Adelante (39.035,55).

A estas cifras se sumará el resto de la subvención a ingresar por gastos ordinarios y envíos electorales, unos números que en el caso del PP-A supondrá 3.348.806,21 euros, para el PSOE-A 2.277.386,58 euros, Vox con 1.145.083,47 euros, Por Andalucía 605.472,25 y Adelante 337.694,57 euros.

Junto a las subvenciones, los partidos han recurrido a aportaciones propias para sufragar la campaña electoral. En esta materia, el PSOE-A ha aportado de su formación un montante de 4.102.977,67 euros, le sigue en cantidad el PP-A con 3.751.300 euros, Por Andalucía con 658.600 euros, Adelante con 354.703 y Vox con 275.100.

La normativa electoral contempla dos tipos de subvenciones. Por un lado, las establecidas en el artículo 45.1 de la LEA por gastos electorales; y otras subvenciones por envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas o de propaganda y publicidad electoral, previstas en el artículo 47 de la LEA.

La Orden de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social (CEHFEDS)1, de 26 de marzo de 2026, fija las cantidades actualizadas de las subvenciones por gastos electorales y el límite de los mismos.

Por su parte, Vox ha sido el único partido que ha acreditado pólizas de crédito por valor de 867.000 euros como fuente de financiación de la campaña electoral. Según indica el informe de la Cámara de Cuentas, las pólizas corresponden al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (237.000 euros), Banco Sabadell S.A. (215.000 euros) y Banco Santander (215.000 euros). Todas ellas con un plazo de vencimiento a 12 meses.

Asimismo, la CCA reconoce una póliza de préstamo personal con Abanca Corporación Bancaria S.A., por un importe de 200.000,00 euros, vencimiento 12 meses y afección al 25% de las subvenciones.

MICROCRÉDITOS DEL PSOE

En paralelo, el PSOE-A es el único partido que registra aportaciones privadas para sus recursos de campaña por valor de 491.100 euros. Esta cifra es resultado de la concesión de 114 microcréditos por personas físicas.

La CAA ha asegurado que "ha revisado dicha información con los registros contables, con los movimientos bancarios y se ha verificado que no se ha superado el límite máximo de 10.000 euro previsto por suscriptor".

"Si bien del análisis y revisión de la documentación facilitada y su comparación con la contabilidad se concluye que es coherente, se ha identificado en 2 de los 114 contratos suscritos, que no hay coincidencia entre la persona que actúa como prestamista y la que aporta los fondos mediante transferencia, ambos cotitulares de la cuenta corriente sobre la que se efectúa la transferencia", ha explicado el organismo.

Ante esta situación, la entidad ha señalado que "ha de indicarse que los derechos y obligaciones que nacen de los contratos recaen sobre las personas en nombre de las cuales se suscriben éstos, aun cuando el aportante de los fondos sea cotitular con el prestamista".

"A efectos del control de las cantidades aportadas debe exigirse la coincidencia de la figura del prestamista con el aportante de los fondos", ha insistido.

Esta cifra supone un descenso con respecto a los anteriores comicios autonómicos de 2022 en los que el partido recibió un montante de 2.460.000 euros procedentes de 516 microcréditos de personas físicas para financiar su campaña.

LA CCA PIDE "ADECUAR LOS LÍMITES DE GASTO A LOS NUEVOS SOPORTES"

En su informe la Cámara de Cuentas incluye algunas reclamaciones dirigidas, por un lado, al Parlamento, y por otro a las formaciones políticas, como "especificar en la normativa electoral las condiciones en las que cada uno de los recursos económicos de los partidos políticos previstos pueden destinarse a financiar la campaña electoral, así como los extremos que han de acreditarse para su justificación".

También "delimitar el ámbito temporal en el que se puede llevar a cabo los gastos, especificando, al menos, los gastos que pueden tener lugar en la llamada "precampaña electoral" (entre la convocatoria de las elecciones y el inicio de la campaña electoral)". Asimismo, reclama "adecuar los límites de gastos en publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio de titularidad privada" a los "nuevos soportes de publicidad existentes como consecuencia de la introducción de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación".

El órgano fiscalizador recomienda a las formaciones políticas, por otro lado, "que adopten cuantas medidas sean necesarias para que sus proveedores cumplan con la obligación de informar a la Cámara de Cuentas de Andalucía de la facturación realizada" por gastos electorales superiores a 10.000 euros.