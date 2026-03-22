El PSOE de Granada alerta del "riesgo" que sufren las escuelas infantiles por "falta de financiación" de la Junta

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, se reúne con Ángel Luis López García, vicepresidente de la Coordinadora de Escuelas Infantiles. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha advertido del "riesgo" que atraviesan las más de 200 escuelas infantiles de la provincia de gestión privada o municipal, "por la falta de acuerdo con la Junta, que se niega a actualizar el precio por plaza y el abono del mes de agosto, manteniendo las tarifas congeladas desde 2020".

Durante un encuentro entre el secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, la coordinadora de Políticas del Estado del Bienestar, Nuria Gutiérrez, y el secretario regional de Formación, Jacobo Calvo, con Ángel Luis López García, vicepresidente de la Coordinadora de Escuelas Infantiles, para recoger las reivindicaciones del sector, los socialistas han indicado que esta situación "pone en peligro la viabilidad de estos centros, el empleo de numerosos profesionales, sobre todo mujeres, y la calidad educativa de los niños", señala la formación en un comunicado.

"Con el fin de evitarlo", los socialistas han avanzado que presentarán iniciativas en todos los ayuntamientos para que el Gobierno del PP garantice su financiación, ante una situación que "obligaría a muchas entidades locales a asumir costes impropios para evitar el cierre de centros".

El secretario de Organización del PSOE de Granada ha insistido en que la actualización del precio por plaza es "urgente e imprescindible" para garantizar la sostenibilidad del sistema. "Si no se actúa de inmediato, más de 500 escuelas infantiles andaluzas gestionadas por los ayuntamientos, y unas 75 en la provincia de Granada se verán abocadas al cierre, tras años de esfuerzo para consolidar una red educativa fundamental para la educación de los menores y la conciliación de las familias", ha señalado.

"Los estudios del propio sector indican que el precio actual por plaza, situado en 240,53 euros, debería superar los 320 euros para cubrir costes reales, lo que evidencia un desfase superior al 30%", ha añadido. "Una vez más asistimos al desmantelamiento de los servicios públicos de Moreno, ahora con un ataque directo a la educación infantil de 0 a 3 años", ha remarcado.

Carranza ha reclamado al presidente de la Junta "sensibilidad, responsabilidad y voluntad de consenso con este sector". Para el socialista esta situación resulta "incomprensible" puesto que la Junta cuenta con más recursos económicos que nunca. "Está rechazando oportunidades como la condonación de deuda por parte del Gobierno de España que además está haciendo grandes aportaciones, mientras se da la espalda a un servicio público básico y prioriza decisiones políticas frente a la sostenibilidad de un sistema clave para la igualdad de oportunidades y la conciliación familiar", ha manifestado.

Además, ha explicado que la falta de actualización de los precios está generando una "asfixia económica" en los ayuntamientos y en las empresas que gestionan estos centros. "Se han mejorado las condiciones laborales de las trabajadoras, con incrementos salariales que alcanzan hasta el 60 por ciento en algunos perfiles y un IPC acumulado superior al 24 por ciento sin una revisión equivalente del precio por plaza; con subidas del SMI y nuevos convenios, como es justo. El problema reside en que la Junta no acompaña ese esfuerzo con una financiación adecuada. Está poniendo en jaque a todo el sistema", ha apostillado.

Según ha detallado Carranza, "los informes del sector son claros: incluso con el cien por cien de ocupación, las escuelas infantiles no son sostenibles con el modelo actual de financiación, lo que evidencia un problema estructural que la Junta sigue sin abordar". "Esta realidad es especialmente grave en los centros de gestión indirecta, donde los ayuntamientos no pueden asumir los déficits porque se trata de una competencia autonómica, lo que está provocando que concursos públicos queden desiertos al no poder ninguna entidad asumir la gestión en estas condiciones", ha apuntado.

A esto se suma "el impacto del nuevo decreto autonómico, que ha incrementado las exigencias de personal y los costes estructurales de los centros sin que haya existido una actualización proporcional del precio por plaza". Por todo ello, Carranza ha exigido al gobierno de Moreno Bonilla que "se siente a dialogar con el sector y atienda de forma urgente unas reivindicaciones que afectan a la supervivencia de las escuelas infantiles, a la educación de nuestros niños y niñas y a muchos puestos de trabajo".

Por último, el socialista ha advertido de que "esta situación afecta ya en Andalucía a más de 15.000 profesionales y a cerca de 92.000 alumnos y alumnas. Lo que evidencia la dimensión social y educativa del problema y el fracaso del actual modelo de financiación", por lo que también ha reclamado la puesta en marcha de un mecanismo automático de revisión de precios que "evite que esta situación de infrafinanciación vuelva a repetirse en el futuro".