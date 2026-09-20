El PSOE de Granada censura el "despilfarro" de dos diputados provinciales al contratar tres noches de hotel en el Corpus

Archivo - La portavoz del PSOE en Diputación, Fátima Gómez. - PSOE - Archivo
GRANADA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo socialista en la Diputación de Granada ha censurado el "despilfarro" ocasionado por dos diputados provinciales del gobierno del PP en esta institución tras la contratación de tres noches de hotel para cada uno de ellos en un establecimiento de la capital durante la feria del Corpus," pese a no constar ningún acto público en su agenda durante la tarde noche de cada jornada y disponer de coche y tarjeta para combustible".
Según una nota remitida por el grupo socialista en la institución provincial, la portavoz del PSOE en Diputación, Fátima Gómez, ha lamentado esta forma de proceder, que "va en perjuicio de las arcas públicas y de la disponibilidad de recursos para asuntos que realmente lo merezcan y que tenga que afrontar la Diputación".
"Resulta extraño que estos dos diputados provinciales, Ana Molina y Roberto González, que tienen asignados sendos vehículos más combustible gratis recurran a este tipo de prácticas, cuando además no tenían acto alguno al que acudir en su calidad de diputados provinciales ninguna de las tres noches, respectivamente", ha expuesto.
La socialista ha pedido así a estos dos integrantes del gobierno de Francisco Rodríguez que "devuelvan la cuantía total de 722,04 euros y asuman de su bolsillo ese gasto ocasionado entre el 1 y 4 de junio, cuando, en paralelo, cuentan con recursos más que suficientes para desplazarse entre su domicilio y su puesto de trabajo, si así lo necesitaran".
"Éticamente esta actuación es reprobable por lo que pedimos al gobierno del PP en Diputación que no vuelva a caer más en un hecho así", ha indicado Gómez, que ha considerado "bochornoso" que la institución provincial "sea noticia en medios por informaciones como esta".
Al hilo, la socialista se ha preguntado "qué va a ser lo próximo después de haber cobrado dietas cuando tenían coches, que tuvieron que devolver, y ahora este caso" y ha precisado que el año pasado el PSOE criticó también que seis diputados provinciales del PP "estaban cobrando un plus de locomoción, además de recibir vehículo oficial y combustible gratis".
En ese contexto, la socialista ha indicado que este tipo de prácticas "no deberían darse. Ya no es un asunto de índole económica sino más bien ética. La ciudadanía no comprende ni comparte este tipo de dispendios, por lo que hay que mirar más por el dinero que le pertenece a la ciudadanía del conjunto de la provincia, que principalmente debe ir destinado a los municipios más pequeños para satisfacer y dar respuesta a sus necesidades", al tiempo de advertir que "ese es el fin de la Diputación y no en lo que la ha convertido el PP en los últimos tres años, debido al desprecio y abandono hacia el municipalismo".