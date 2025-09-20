El PSOE de Granada critica el "cinismo" del presidente de Diputación por criticar las inversiones en el aeropuerto

GRANADA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE, Remedios Gámez, ha acusado al presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, de "cinismo" tras "descalificar" las inversiones que el Gobierno de España destinará a "la mejora" del aeropuerto Federico García Lorca y ha subrayado que el plan de AENA "supone una inversión planificada para reforzar la seguridad y la competitividad del recinto aeroportuario que conllevará necesarias mejoras".

En una nota, Gámez ha reprochado a Rodríguez "que hable de migajas cuando lo único que reparte desde la Diputación a los municipios y a las asociaciones son ayudas ridículas" porque "prefiere hacer política propagandística". "Es una falta de respeto a la inteligencia de los granadinos y de los ayuntamientos", ha señalado.

Así, la socialista ha aseverado que "la verdadera decepción para esta provincia es la gestión de vuelos del PP que ha sido un fracaso". Así ha puesto como ejemplo el concurso público de promoción impulsado para la conexión con Nantes, "y que ha terminado siendo otro fiasco porque solo una compañía aérea se interesó, lo que demuestra lo poco que han trabajado y negociado con el sector".

Gómez ha incidido en que la Diputación contaba con una dotación de dos millones de euros para este fin "y aun así el resultado ha evidenciado escaso interés de las aerolíneas para mejora de la conectividad de Granada". "Mientras ellos se felicitan a sí mismos, lo cierto es que hemos vivido uno de los veranos con menos vuelos internacionales en nuestro aeropuerto", ha añadido.

"Nos toman el pelo", ha reprochado la diputada, que ha calificado esta situación como "una desvergüenza más de un presidente de Diputación obsesionado con el autobombo y con confrontar con el Gobierno de España en lugar de sumar y trabajar en serio por los intereses de Granada".

En esta línea, Gómez ha lamentado que Rodríguez "vuelva a demostrar su poca altura política y su nula visión de futuro, porque mientras él se dedica a la crítica estéril y a la confrontación partidista, el Gobierno de España impulsa inversiones que garantizan el futuro del aeropuerto y sientan las bases de un crecimiento sostenido y real para la provincia".