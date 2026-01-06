El PSOE de Granada critica el "desinterés" de la Junta con la Biblioteca de Andalucía "pese a su importancia"

Archivo - Los socialistas Gerardo Sánchez y Juanjo Ibáñez. - PSOE - Archivo

GRANADA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha criticado el "desinterés" del gobierno del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la Biblioteca de Andalucía que, "a pesar de ser clave" para la investigación, la preservación del patrimonio bibliográfico y el acceso de la ciudadanía a la cultura, "sufre desde hace años un grave problema de falta de espacio que aún no ha resuelto con una nueva ubicación".

El parlamentario andaluz Gerardo Sánchez ha enmarcado que esta Biblioteca "atesora todos los fondos documentales y bibliográficos de la comunidad y sin embargo arrastra desde hace años un grave problema de falta de espacio", tanto para la correcta conservación de los fondos como para el trabajo del personal y la atención a investigadores y usuarios, según ha informado el partido en una nota de prensa.

El socialista ha señalado que desde 2019 la Junta de Andalucía viene anunciando su traslado a unas instalaciones más adecuadas, "una promesa que se repite año tras año en los presupuestos autonómicos con distintas partidas económicas, pero que nunca se ejecuta". "Es una auténtica tomadura de pelo para la cultura andaluza y para Granada", ha subrayado.

En este sentido, ha lamentado que mientras las inversiones culturales sí se materializan en otras provincias como Málaga o Sevilla, la Biblioteca de Andalucía, ubicada en Granada, "duerme el sueño de los justos, convertida en un proyecto fantasma".

"No hay nueva ubicación, no hay terrenos y no hay proyecto, pese a que el Ayuntamiento de Granada, con mandato socialista, ofreció varias alternativas", ha recalcado.

Para Sánchez, lo que hay es "una gran mentira y una absoluta falta de compromiso de Moreno Bonilla con la cultura y con Granada". Por ello, ha reclamado que "hable claro" y concrete dónde se ubicará la nueva biblioteca, qué proyecto se va a desarrollar, con qué plazos y con qué financiación real.

"No nos basta con que aparezca una partida en el presupuesto. Queremos realidades para nuestra biblioteca y para el mundo cultural", ha afirmado, al tiempo que ha advertido de la contradicción que supone esta situación en un momento en el que Granada "se está implicando e ilusionando con la candidatura a Capital Cultural Europea 2031".

Finalmente, Gerardo Sánchez ha señalado que el principal obstáculo para el desarrollo cultural de Granada es el gobierno del PP "que no cumple con sus compromisos en infraestructuras culturales", por lo que reclaman "que aclaren la nueva ubicación, que den a conocer los proyectos y los plazos para que el traslado de la Biblioteca de Andalucía sea una realidad de manera inmediata y no un nuevo engaño".