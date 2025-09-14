El PSOE de Granada critica la "parálisis" presupuestaria en las escuelas y reclama una apuesta por la educación

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha recriminado la "parálisis" presupuestaria de las escuelas infantiles de la Fundación Granada Educa y ha reclamado que el Ayuntamiento lleve a cabo una apuesta "ambiciosa" por la educación. El concejal socialista, Jacobo Calvo, ha criticado este domingo la "incoherencia absoluta" de la alcaldesa Marifrán Carazo en relación con las escuelas infantiles municipales.

"A pesar de que las familias siguen confiando en este servicio y a pesar de que Carazo anuncia a bombo y platillo un incremento del 7 % en los presupuestos para 2026, la realidad es que la aportación del consistorio a la Fundación de Escuelas Infantiles ha sido del 0 %. Cero incremento", ha subrayado en una nota.

Calvo ha señalado que "es inaceptable que se utilicen titulares grandilocuentes mientras se mantiene congelada la financiación de un servicio que es esencial para la educación infantil 0-6 años, la conciliación y para garantizar la igualdad de oportunidades desde la primera infancia".

"Este cero por ciento de incremento refleja lo que de verdad piensa la señora Carazo: que lo público no es prioritario para ella. Habla de reforzar las escuelas infantiles, pero no pone ni un euro más. Y eso es exactamente lo contrario de apostar por lo público", ha añadido el edil socialista.

El concejal ha indicado que "las escuelas infantiles municipales son un servicio de excelencia reconocido por toda Granada y el resto del territorio español, y que merecen el respaldo económico necesario para seguir garantizando la calidad educativa con más de 40 años de historia en nuestra ciudad".

De este modo, el PSOE ha considerado que esta congelación en la financiación de las escuelas infantiles "es la prueba de que Carazo comparte la misma política de Moreno Bonilla y el Partido Popular, que es poner el dinero en otra parte y dejar que lo público se quede atrás".

"Exigimos a la alcaldesa que se tome en serio los servicios públicos, porque congelar la aportación a las escuelas infantiles mientras presume de presupuestos expansivos es un engaño a la ciudadanía", ha concluido Calvo.