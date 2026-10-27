El PSOE de Granada defiende "una agenda de progreso para avanzar en derechos y oportunidades"

Presentación de las candidaturas al Congreso y al Senado de los socialistas de Granada en el parque Federico García Lorca. - PSOE GRANADA

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada y candidato número uno de los socialistas granadinos al Senado, Pedro Fernández, ha asegurado que el objetivo de su formación es ganar las elecciones generales del 29N para que la ciudadanía granadina pueda "tener acceso a una vivienda asequible, disfrutar de un salario digno y de un empleo estable y de calidad, así como continuar avanzando en un proyecto de provincia con futuro".

Además, ha añadido que los socialistas quieren que Granada "siga siendo una prioridad para un Gobierno como el de Pedro Sánchez, comprometido con el impulso de la investigación, la ciencia y la tecnología como motores de desarrollo y oportunidades", y ha puesto como ejemplo el acelerador de partículas.

Durante la presentación de las candidaturas al Congreso y al Senado en el parque Federico García Lorca, ha destacado que las listas socialistas están integradas por 17 hombres y mujeres experimentadas y procedentes de distintos ámbitos, como la universidad, el de la juventud, la investigación y el municipalismo. "Nos une la vocación de servicio público y el convencimiento de que el proyecto progresista que representa Pedro Sánchez es el que mejor responde a la igualdad, a los pensionistas, a la clase trabajadora y a los jóvenes", ha afirmado para defender que Granada tiene potencial y talento que tiene una magnífica universidad, conocimiento, ciencia, empresas, trabajadores, emprendedores, profesionales "por los que hay que apostar con inversiones para que puedan desarrollar todo su potencial".

Fernández ha explicado que esta campaña va de "dos modelos. Toca decidir la capacidad que tiene este país para seguir avanzando, progresando en derechos, en crecimiento económico y social y de empleo u optar por un retroceso, por una política que mira hacia atrás con añoranza a tiempos pasados que fueron muy oscuros para España y para Granada, como vemos ahora con la unión de la derecha y la extrema derecha en un solo cuerpo".

"Lo hombres y mujeres del PSOE lo tenemos claro. Queremos seguir progresando, avanzando, garantizando la libertad, los servicios públicos y todo aquello que nos iguala y nos da dignifica como personas", ha continuado.

Además, el candidato socialista al Senado, ha asegurado que el PSOE recorrerá la provincia durante los días que restan de campaña para trasladar sus propuestas y pedir la confianza de la ciudadanía. "Lo hacemos sin complejos y con la confianza absoluta de que podemos hacer que Granada siga su avance en igualdad, sin que nadie quede atrás y colocándola en el lugar que le corresponde en materia de infraestructuras o de crecimiento económico, entre otros".

Por su parte, la candidata del PSOE de Granada al Congreso de los Diputados, María José Sánchez, ha defendido que estas elecciones enfrentan dos modelos de país y de provincia, "el que apuesta por seguir avanzando en derechos, bienestar y oportunidades y el que quiere frenar los avances conseguidos".

Tras reivindicar su compromiso con el proyecto socialista, ha asegurado que Granada en una prioridad política para su formación que continuará defendiendo inversiones para la provincia "para impulsar el empleo, la actividad económica o la investigación para que los jóvenes desarrollar su proyecto de vida en la provincia".

En este sentido, ha subrayado que la candidatura socialista quiere ser "la voz comprometida y reivindicativa de todos los granadinos y granadinas en las Cortes Generales. Vamos a defender desde el acceso a una vivienda digna, salarios dignos y pensiones que garanticen una jubilación como nuestras y nuestros mayores merecen".

La candidata a la Cámara Baja ha situado la igualdad entre hombres y mujeres como una de las prioridades irrenunciables del PSOE y ha advertido de que los derechos conquistados no pueden darse por garantizados ante los planteamientos de la derecha y la ultraderecha. Los derechos de las mujeres se defienden, y se defienden con uñas y dientes", ha afirmado, para llamar a construir una mayoría progresista que permita a Pedro Sánchez seguir al frente del Gobierno de España.

"Aspiramos a ganar las elecciones para seguir avanzando en derechos y bienestar para todos los ciudadanos y ciudadanas, y, en nuestro caso, para los granadinos y granadinas", ha concluido.