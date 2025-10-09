El PSOE de Granada destaca el compromiso del Gobierno con Loja y su comarca a través de una inversión de nueve millones

El PSOE celebra la inversión de nueve millones de euros de fondos EDIL para el proyecto del río Genil. - PSOE GRANADA

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con Loja y su comarca con la inversión de nueve millones de euros de fondos EDIL para el proyecto del río Genil, una iniciativa de carácter comarcal que beneficiará a seis municipios como Loja, Salar, Huétor Tájar, Villanueva Mesía, Moraleda de Zafayona y Láchar.

El secretario general del PSOE de Loja, Antonio García, ha celebrado esta inversión que "vuelve a situar a Loja en el mapa de las grandes actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez" y ha destacado que "estos fondos europeos permitirán impulsar proyectos que el actual gobierno local del PP de Joaquín Camacho Borrego no ha sido capaz de acometer".

"Concretamente, para Loja serán cerca de cinco millones de euros que se destinarán, entre otras actuaciones, a la reforma de la Casa del Marqués, donde se instalará un Centro de Interpretación del Aceite de Oliva Virgen Extra, y a la construcción de dos pasarelas peatonales sobre el río Genil, además de la renaturalización de la avenida de Andalucía", ha destacado García en una comparecencia junto a alcaldes y portavoces de la zona, diputados provinciales y el senador Pepe Entrena.

Además, García ha detallado que "estos proyectos revitalizarán la ciudad, generarán empleo y mejorarán la calidad de vida de los lojaños y lojañas".

Por su parte, la diputada provincial y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Fátima Gómez, ha explicado que esta inversión "culmina un trabajo que comenzó hace años bajo el gobierno socialista en la Diputación y que ahora se ve recompensado con el respaldo del Ejecutivo central".

En este contexto, ha valorado que el Gobierno de España "sigue apostando por la cohesión territorial y por el turismo sostenible como motor de desarrollo en el Poniente granadino". "Este proyecto, que tiene como eje el río Genil, permitirá dinamizar la economía local, crear empleo verde y poner en valor el patrimonio natural y cultural", ha indicado Gómez, para quien las actuaciones "van a transformar completamente esta comarca, gracias al Gobierno de España".

Al hilo de lo anterior, ha hecho hincapié en que "estas actuaciones como la renaturalización de la ribera del Genil, la rehabilitación de edificios singulares y la creación de infraestructuras son necesarias para que fomenten la movilidad sostenible y la conciliación familiar, así como un turismo sostenible".

El senador del PSOE por Granada, Pepe Entrena, ha incidido en la importancia de estos fondos EDIL dentro de la "estrategia" del Gobierno de España para "fortalecer el desarrollo local en toda Andalucía". "España ha obtenido más de 1.700 millones de euros para proyectos de desarrollo local y Andalucía recibirá el 41% de esos fondos, con 735 millones destinados a 83 proyectos, de los cuales doce corresponden a la provincia de Granada y seis serán gestionados por la Diputación", ha detallado.

"El proyecto del Genil, que conecta los municipios del Poniente a través de actuaciones medioambientales y turísticas, es uno de los más potentes y transformadores. Con sus más de diez millones de euros, servirá para avanzar en digitalización, transición energética, recuperación ambiental y valorización del patrimonio rural, impulsando un desarrollo económico sostenible en toda la comarca", ha dicho.

Entrena ha recordado que, aunque la resolución actual es provisional, "no cabe duda de que se trata de una magnífica noticia para el Poniente granadino, fruto del trabajo de años y del compromiso firme del Gobierno de Pedro Sánchez con los municipios rurales".