PSOE de Granada exige a la alcaldesa un plan especial de mantenimiento para el parque del Cuarto Real de Santo Domingo

La portavoz socialista, Raquel Ruz. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha exigido al equipo de gobierno de Marifrán Carazo la puesta en marcha "inmediata" de un plan especial de mantenimiento y seguridad para el parque del Cuarto Real de Santo Domingo, en el Realejo.

Según ha concretado la formación en una nota, la portavoz socialista, Raquel Ruz, ha criticado la "situación de abandono que sufre este espacio emblemático", precisando que los vecinos llevaban desde el mes de abril reclamando el desbroce de la zona, por lo que el Consistorio "ha tardado cuatro meses en cortar una hierba que superaba medio metro de altura".

Al hilo, Ruz ha advertido de que esta intervención tardía es un trámite básico "que no soluciona el deterioro de fondo". Durante una visita al entorno, la portavoz ha comprobado el "mal estado" de los elementos urbanos y el "peligro real" que supone para los peatones el deterioro de las maderas y zonas de paso.

Asimismo, ha puesto el acento en la "situación inasumible" de las fuentes, sumidas en una "dejadez absoluta y con agua estancada, lo que genera un evidente problema higiénico en un entorno patrimonial muy transitado".

A estas "deficiencias materiales" se suma la "preocupación vecinal por la falta de vigilancia y el mal uso del recinto fuera del horario diurno". Ruz ha señalado que la "inacción municipal" ha convertido el espacio en un punto recurrente de incivismo y concentración nocturna, lo que genera "constantes ruidos, acumulación de suciedad y graves molestias" a los residentes de los inmuebles colindantes, "dañando la convivencia en el barrio".

"Es incomprensible que el gobierno de Carazo haya tardado cuatro meses en reaccionar ante las peticiones que los vecinos venían haciendo desde abril para cortar una hierba que ya medía medio metro. Esperamos que esta situación de pasividad no continúe, que se arreglen las maderas rotas que ponen en peligro a los viandantes y que se limpien las fuentes que acumulan agua estancada", ha manifestado Raquel Ruz.

En suma, la portavoz del PSOE ha respaldado las reclamaciones del vecindario, vertidas "de forma reiterada" en la Junta Municipal de Distrito, instando al Ayuntamiento a ir más allá de los trabajos de jardinería "a destiempo" y desplegar una "intervención urgente que garantice la reparación integral de los elementos dañados, la limpieza de las fuentes y el control de la seguridad en el parque".