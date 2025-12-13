El PSOE de Granada exige al Ayuntamiento "medidas urgentes" ante la proliferación de ratas en la vía pública

El viceportavoz del PSOE de Granada, Eduardo Castillo, en rueda de prensa. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha recriminado este sábado la "alarmante proliferación" de ratas en la vía pública, una situación que se ha hecho especialmente patente durante el reciente puente de diciembre en zonas de gran afluencia turística. Por ello, el viceportavoz del PSOE, Eduardo Castillo, ha exigido al equipo de gobierno la puesta en marcha "inmediata" de un plan integral de desratización tras detectarse focos de insalubridad en varios puntos de la capital, con especial gravedad en el entorno de Plaza Nueva y el centro histórico.

En una nota de prensa, Castillo ha criticado la falta de previsión del Ayuntamiento en unas fechas clave para la ciudad, lo que a su juicio ha derivado en "una imagen lamentable que ha ensombrecido el éxito turístico del fin de semana".

Asimismo, el edil socialista ha mostrado su preocupación por la difusión de vídeos y fotografías en redes sociales donde se observan roedores en las calles más transitadas, coincidiendo con una ciudad a rebosar de visitantes.

Para Castillo, "resulta inadmisible que, en pleno corazón turístico de Granada, y con miles de personas paseando, la falta de limpieza y control de plagas se convierta en protagonista".

En este sentido, el viceportavoz ha señalado que esta situación "no solo supone un riesgo evidente para la salud pública, sino que deteriora gravemente la marca de calidad turística que Granada debe ofrecer, trasladando una sensación de abandono y suciedad que no se corresponde con lo que la ciudad merece".

Asimismo, el concejal del PSOE ha querido dejar claro que el problema "no se circunscribe únicamente al centro, sino que responde a una falta de mantenimiento generalizada que afecta también a los barrios". Además, el concejal ha recordado que esta presencia de roedores ya ha sido puesta en conocimiento del equipo de gobierno en reiteradas ocasiones a través de los ruegos y preguntas en las Juntas Municipales de Distrito.

Según ha explicado, los vecinos de diferentes zonas han alertado de estos focos sin que hasta el momento se haya obtenido "una respuesta eficaz" por parte de los responsables municipales, lo que evidencia "una gestión reactiva y tardía" ante las demandas ciudadanas más básicas.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista ha exigido "no solo acciones puntuales, sino una estrategia coordinada que incluya la mejora de la limpieza viaria y una retirada de basura más frecuente y eficiente, factores determinantes para evitar la aparición de estas plagas".

Para concluir, Castillo ha instado al gobierno local a "dejarse de excusas y a actuar de inmediato en los focos detectados tanto en el centro como en los barrios", garantizando las condiciones higiénico-sanitarias de las calles y plazas de Granada para la tranquilidad de residentes y turistas.