El PSOE de Granada exige que la cabecera de la línea 13 vuelva a la parada de Fuente de las Batallas

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz. - PSOE GRANADA - Archivo

GRANADA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha calificado de "auténtico despropósito y burla a los vecinos" la justificación ofrecida por el equipo de gobierno del Partido Popular en la Junta de Distrito Genil para negarse a restituir la cabecera de la línea 13 de autobuses en la Acera del Darro, a la altura de la Fuente de las Batallas.

Ruz ha revelado que el PP ha pretendido justificar el mantenimiento de la cabecera en el Humilladero alegando que el autobús de la línea 13 "contamina la fachada de la Basílica de la Virgen de las Angustias", según ha precisado la formación en una nota.

Para la portavoz socialista, este argumento "cae por su propio peso y roza el ridículo", puesto que la línea S2 de la propia red urbana circula diariamente realizando exactamente el mismo trazado y pasando por delante del mismo templo histórico "sin que el gobierno de Marifrán Carazo haya puesto objeción alguna".

"Es una excusa completamente ridícula con la que el PP pretende tomar el pelo a los granadinos para no admitir un error técnico", ha concretado, al tiempo de precisar que "decirles a los vecinos en una Junta de Distrito que la línea 13 no puede volver a la Fuente de las Batallas porque contamina la fachada de la Virgen de las Angustias, mientras permiten que la línea S2 pase exactamente por el mismo trazado, es un insulto a la inteligencia".

"Si el problema fuera el impacto en el patrimonio, afectaría a todos los vehículos por igual, no solo al que le viene bien recortar al equipo de gobierno", ha aseverado Ruz, quien ha lamentado cómo "los recortes del PP en materia de movilidad están afectando diariamente a miles de usuarios del transporte público".

Asimismo, la concejala ha concretado que esta modificación de la línea 13 se ejecutó hace años en paralelo a un "intento de cambiar también la parada del S2". Sin embargo, en aquel momento la "presión vecinal logró que el Ayuntamiento diera marcha atrás con el S2, dejando desamparados a los usuarios de la línea 13, que desde entonces se ven obligados a terminar su trayecto en el Humilladero".

En este sentido, ha señalado que esta "situación cronificada" sigue castigando la movilidad de centenares de usuarios habituales de Carretera de la Sierra y Bola de Oro. "Al tratarse de entornos residenciales con una alta densidad de personas mayores o con movilidad reducida, la decisión del PP les obliga a realizar caminatas de entre 200, 300 y hasta 400 metros para poder acceder al centro de la ciudad", ha criticado Ruz, quien ha exigido que la cabecera del 13 se "traslade de inmediato" a la Fuente de las Batallas, "donde los usuarios del cementerio pueden, además, hacer trasbordo con otras líneas que se distribuyen por toda la ciudad".

"No se puede gestionar la movilidad de Granada a golpe de ocurrencias y parches. Usar motivos medioambientales o patrimoniales de forma selectiva para castigar a los barrios del distrito Genil y a las personas que acceden al cementerio es inadmisible. Exigimos a la señora Carazo que se deje de argumentos insostenibles, que mire el mapa de la ciudad y que devuelva la cabecera de la línea 13 a la Fuente de las Batallas, tal y como exige la lógica de los transportes y el clamor de los vecinos", ha argumentado la portavoz.

En suma, el Grupo Municipal Socialista ha anunciado que llevará esta situación a la próxima comisión de movilidad del Ayuntamiento de Granada para "exigir explicaciones técnicas reales y forzar al área de Movilidad a equiparar el tratamiento de ambas líneas, garantizando que los vecinos de Carretera de la Sierra y Bola de Oro recuperen la conectividad directa con el centro histórico a través de la línea del Cementerio".