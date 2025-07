El PSOE de Granada firma con UGT y CCOO un manifiesto en defensa de los derechos laborales del sector cultural

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha firmado junto a los máximos responsables de UGT y CCOO en la provincia, Luis Miguel Gutiérrez y Daniel Mesa, un manifiesto "pionero" para dignificar el trabajo cultural y reconocer plenamente los derechos laborales de sus trabajadores.

"Un compromiso que convierte a Granada en la primera provincia de España en impulsar de forma conjunta una iniciativa de estas características con el respaldo político, sindical y profesional del sector", ha destacado el dirigente socialista, según ha informado el PSOE en una nota tras el acto.

En su intervención, Fernández ha explicado que "en la provincia de Granada la cultura sostiene buena parte de la economía y es identidad, economía y derechos. El denominado ecosistema cultura y de conocimiento de Granada genera más de 2.200 millones de euros pero, sin embargo, muchos de sus trabajadores y trabajadoras sufren la precariedad, la inestabilidad y la desprotección".

Por eso, ha añadido, con este manifiesto "damos un paso importante para visibilizar esa realidad en gran parte oculta tras el brillo de los escenarios, los libros o las fiestas populares y comprometernos a transformarla desde la acción política y sindical".

El texto, impulsado por el PSOE, ha sido elaborado con la participación de entidades y profesionales de referencia como la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía, la Sección de Cultura del Colegio de Abogados de Granada, así como personas vinculadas a las artes escénicas, el cine, el patrimonio, la producción técnica, la música y el libro.

Fernández ha subrayado que este compromiso se convierte en una hoja de ruta para el PSOE de Granada allí donde gobierne, en coordinación con el tejido cultural y los sindicatos. "Vamos a hacer de las propuestas de este documento una guía para la acción política progresista", ha incidido.

Entre las medidas que recoge el manifiesto destacan la aplicación real de convenios colectivos, políticas activas de igualdad de género, contratación pública justa y profesionalizada, inclusión laboral de personas con discapacidad u otros colectivos vulnerables, protocolos frente al acoso, planes de prevención de riesgos laborales, cláusulas sociales obligatorias en las ayudas públicas, paridad en programaciones y una apuesta firme por presupuestos culturales estructurales y sostenibles.

"La cultura no puede seguir dependiendo de la vocación y la precariedad. Desde el PSOE defendemos una democracia cultural real que solo será posible si garantizamos derechos laborales a quienes la hacen posible", ha mantenido Fernández, tras valorar el compromiso en esta materia del Gobierno de España que, entre otras medidas, ha incrementado el presupuesto un 30 por ciento respecto en estos y ha puesto en marcha como medidas como el Bono Cultura Joven o el Estatuto del Artista.

Por su parte, el secretario general del CCOO, Daniel Mesa, ha denunciado que el sector de la cultura es un sector principalmente dominado por la precariedad. "El hecho diferencial de Granada, que es su cultura, no encuentra una industria profesionalizada que le acompañe y que la respalde" y se ha referido al proyecto al que aspira Granada: Capital Cultural Europea 2031 que en su opinión, "no puede sustentarse si no es desde la industria de la cultura, y reconociendo que la cultura tiene un mercado de trabajo también".

Por eso, "desde CCOO pedimos un compromiso institucional para que el dinero público que se distingue a la cultura se condicione al cumplimiento de las condiciones laborales mínimas. Y eso va a requerir de mayor inversión, porque lamentablemente el común denominador es que no se cumplen los marcos de regulación laboral o que no se cumplan los convenios colectivos que se aplican".

Mesa ha hecho hincapié además en la prevención de riesgos laborales en el sector cultural "que nos preocupa y mucho porque cuando un sector no es estable, la prevención de riesgos laborales es la gran olvidada", así como en la necesidad de generar espacios que fomenten la colaboración público-privada.

El secretario general del UGT, Luis Miguel Gutiérrez, ha abogado también por la necesidad de que quienes nos hacen reír, soñar" o pensar "tengan un trabajo digno". "Los derechos laborales de este sector tienen que pasar a un primer nivel y ser trasladarlos a convenios colectivos que los tengan en cuenta, sin perder de vista a aquellos trabajadores autónomos", ha dicho.

Gutiérrez además ha destacado la importancia de la igualdad o la erradicación del acaso que se da en este ámbito, así como de la prevención "donde los sindicatos podemos decir mucho". Por último, ha pedido a las administraciones gobernadas por el PP que "no se olviden de la cultura sobre todo si realmente quieren apostar por Granada como candidata a la Capitalidad Cultural en 2031".