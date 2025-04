PSOE de Granada pide la dimisión del alcalde de Cogollos de Guadix tras abrirse juicio por infracción en voto por correo

GRANADA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha exigido este lunes la dimisión "inmediata" del alcalde de Cogollos de Guadix y diputado provincial de Emergencias y Asistencia a Municipios, Eduardo Martos (PP), tras la apertura de juicio oral por la presunta comisión de delitos de infracción de trámites de voto por correo y de prevaricación por omisión en las elecciones de mayo de 2023 en este municipio.

En una nota de prensa, la secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, María José Sánchez, ha considerado que la apertura de juicio oral "no es un mero trámite sino un hecho grave que daña la legitimidad de las instituciones que representa y lo cuestiona políticamente para seguir al frente del consistorio de Cogollos de Guadix, al menos hasta que acabe el procedimiento judicial y se dicte sentencia".

"Martos no puede continuar echando balones fuera ni aferrándose a sus cargos políticos como si no ocurriera nada", ha añadido Sánchez para quien la ciudadanía no puede tener como a alcalde a alguien que está siendo procesado "por supuestamente manipular un proceso electoral".

A su juicio, "tampoco debe seguir como miembro del equipo de gobierno de la Diputación de Granada, como diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios. ¿En qué va a asesorar a las alcaldesas y alcaldes?".

Para Sánchez "es una situación insostenible", por lo que ha pedido también al presidente del PP de Granada y de la Diputación, Francis Rodríguez, que "actué como responsabilidad y tome decisiones a la altura del momento hasta que este asunto se resuelva".

"No puede continuar mirando hacia otro lado en este asunto. Su silencio es vergonzante y olvida que la acción política debe adelantarse a la judicial. Tiene que cesarlo como diputado hasta conocer la sentencia", ha argumentado la responsable socialista.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cogollos, Modesto Lozano, ha respaldado las declaraciones de la secretaria de Política Municipal y ha exigido al presidente del PP y de la Diputación de Granada que "intervenga con firmeza" en esta situación.

"Lo ocurrido en Cogollos de Guadix no puede pasar desapercibido. Consideramos de extrema gravedad la supuesta manipulación de la voluntad popular en las últimas elecciones municipales", ha afirmado Lozano.

Además, ha advertido que este hecho no es un caso aislado, sino "la punta del iceberg de una larga serie de tropelías políticas y administrativas que llevan repitiéndose en Cogollos desde hace más de dos décadas".

Por último, Lozano ha lamentado que "lejos de promover espacios de diálogo para explicar la opaca gestión que lleva a cabo Martos, continúe sin dar explicaciones claras ni a la ciudadanía ni a la oposición tal y como se le requiere en los plenos y por los canales oficiales".