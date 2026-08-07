PSOE de Granada pide a la Diputación que atienda las necesidades de El Valle tras el incendio forestal del 25 de julio

La diputada provincial del PSOE, Fátima Gómez, y el alcalde de El Valle, Antonio Ruiz, junto a otros representantes socialistas en una visita a esta localidad del Valle de Lecrín. - PSOE GRANADA

GRANADA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha pedido al presidente de esta institución, Francisco Rodríguez (PP), que atienda las necesidades del municipio de El Valle tras los daños provocados por el incendio forestal que se declaró en la zona el pasado 25 de julio.

La portavoz del PSOE en Diputación, Fátima Gómez, ha echado en falta que Rodríguez no se haya puesto en contacto con el alcalde del municipio afectado, Antonio Ruiz, para "preocuparse por la situación y echarle una mano".

"Tras visitar otros municipios colindantes como Pinos del Valle --en el municipio de El Pinar--, el presidente provincial debería estar a la altura y no ser sectario. Da igual quién gobierne la localidad, los problemas ocasionados por el incendio no entienden de colores políticos", ha expuesto.

Gómez ha incidido en que Diputación debe hacer al igual que otras administraciones supramunicipales como el Gobierno de España, que en el Consejo de Ministros del pasado 28 de julio declaró esta zona como afectada por emergencia civil, hecho que "prevé una serie de ayudas que en este caso los municipios afectados pueden solicitar. La institución provincial debe prestar también su ayuda a El Valle, es decir, garantizar la igualdad de oportunidades entre una localidad y otra".

"Si ya se ha comprometido con una de ellas a aportarle 30.000 euros, por qué no lo ha hecho también con la otra. Es algo inexplicable", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de El Valle, Antonio Ruiz, ha mostrado su "indignación" tras comprobar que el presidente de la Diputación visitara Pinos del Valle un día después del fuego y, en cambio, no haya hecho lo mismo con El Valle.

"A pesar de ser el municipio con más terreno quemado, tampoco hemos recibido ninguna cuantía por parte de la institución provincial, tras anunciar el presidente que aportará 30.000 euros a Pinos del Valle", ha expuesto.