El PSOE de Granada pide a la Junta un plan de inversiones forestales para combatir los incendios durante todo el año

Encuentro de medio ambiente del PSOE de Granada con el parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez, la responsable de Medio Ambiente del PSOE de Granada, Belén Pezzi, y el responsable de Medio Ambiente del PSOE andaluz, Ignacio Henares - PSOE

GRANADA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha advertido de "la falta de planificación" de la Junta y le ha reclamado la puesta en marcha de "un ambicioso plan de inversiones forestales que permita gestionar adecuadamente los montes en el actual contexto de emergencia climática, puesto que los incendios hay que combatirlos todo el año".

Los socialistas han explicado que conservación del patrimonio natural "exige una gestión muy alejada" de la "política de brazos caídos" que, a su juicio, mantiene la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, "que destina pocas inversiones para este fin y además apenas las ejecuta".

El parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez ha asegurado en un comunicado que "los efectos del cambio climático son ya una evidencia incontestable", por lo que ha criticado que "los negacionistas de Vox y los retardistas del PP sigan ignorando esta realidad", lo que "solo conduce a agravar los daños y a encarecer los costes de restauración".

En el marco de un encuentro para abordar los incendios, Sánchez ha apuntado para argumentar la necesidad de este plan que, "aunque la mayoría de incendios tienen origen humano, el cambio climático incrementa su probabilidad y dificulta la extinción, convirtiendo pequeños fuegos en grandes incendios que superan la capacidad de los dispositivos de emergencia".

Por su parte, la responsable de Medio Ambiente del PSOE de Granada, Belén Pezzi, ha criticado que "la reiterada consigna del PP de apagar los incendios en invierno queda en nada cuando la Junta ni siquiera ha convocado aún las mesas provinciales con administraciones, técnicos, investigadores, colectivos sociales y población local para debatir los Planes anuales de Prevención y Extinción, tal y como exige la normativa".

Por ello, ha instado a la Junta a que "reoriente su modelo de gestión y pase de priorizar la extinción a ahondar en la prevención y apueste para ello por la silvicultura preventiva, el fomento de la ganadería extensiva, la recuperación del mosaico agroforestal y una ordenación del territorio que reduzca la vulnerabilidad de los montes, ente otras cuestiones".

"No se puede centrar todo en los medios tecnológicos o humanos del verano. La raíz del problema está en la falta de efectivos que trabajen todo el año", ha puntualizado.

Por su parte, Ángel Morales, técnico de operaciones de Infoca, ha subrayado "la importancia de contar con dispositivos públicos adecuadamente dotados, formación continua y condiciones laborales dignas, así como con inversiones que fortalezcan la detección temprana y la respuesta rápida ante los incendios".

Por último, el responsable de Medio Ambiente del PSOE andaluz, Ignacio Henares, ha valorado el Pacto de Estado frente a la emergencia climática impulsado por el Gobierno de España y ha señalado que "es una oportunidad para reforzar la coordinación entre administraciones y clarificar la gobernanza". En este sentido, ha recordado que "las competencias en prevención y extinción corresponden principalmente a las comunidades autónomas", ha concluido.