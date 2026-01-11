PSOE de Granada pide que la nueva concesionaria de limpieza sirva para que Carazo "abra los ojos" y atienda el abandono

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, en imagen de archivo. - PSOE GRANADA

GRANADA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha valorado el inicio del contrato de la nueva empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos en la capital.

Calvo ha expresado su confianza en que este relevo sea la "oportunidad definitiva" para que el gobierno de Marifrán Carazo rectifique su gestión y devuelva la dignidad a los barrios, "absolutamente abandonados" durante los últimos meses, según ha señalado el partido en una nota de prensa.

Desde el PSOE han señalado que, aunque valoran positivamente la renovación de equipos y la nueva imagen del servicio, la ciudad necesita soluciones de fondo.

"Está muy bien que los trabajadores y trabajadoras luzcan nuevos y vistosos uniformes, pero lo que la ciudadanía espera de verdad es organización y coordinación eficiente", ha señalado Calvo.

En este sentido, el concejal ha apuntado que durante esta primera semana de transición se ha percibido una falta de ajuste en la coordinación del servicio.

"Entendemos que los inicios son complejos, pero esos desajustes no pueden pagarlos los vecinos de los distritos, que llevan demasiado tiempo viendo cómo la limpieza se queda en el centro mientras sus calles siguen sucias", ha recalcado.

Para el Grupo Socialista, la llegada de la nueva empresa debe servir de revulsivo para que la alcaldesa "entre en razón". Calvo ha criticado que la decisión política del gobierno del PP ha sido, hasta ahora, priorizar el "escaparate" frente a la realidad de los barrios.

En este contexto, el edil ha señalado que "pedimos a la nueva concesionaria que no solo limpie, sino que le abra los ojos a la señora Carazo. Los distritos no pueden esperar más. El abandono no se refiere solo a la recogida de basura, sino a una falta de limpieza profunda y mantenimiento que es evidente en cuanto sales de las zonas turísticas".

No obstante, Jacobo Calvo ha querido dejar claro que la postura del PSOE no es la crítica por sistema, sino la vigilancia activa para mejorar la ciudad.

"Nuestro objetivo no es criticar por criticar, sino ayudar a construir y mejorar Granada. Por eso, damos la bienvenida a la nueva empresa y les pedimos que sean los aliados que los vecinos necesitan ante un equipo de gobierno que parece haberles dado la espalda", ha resaltado al tiempo que ha urgido "a una atención máxima estos días en los que todavía se resienten las calles de los días festivos y de generación de basura que han pasado".

El edil socialista ha incidido en el compromiso electoral de la actual alcaldesa, quien aseguró que resolvería el problema de la limpieza en sus primeros 100 días de mandato.

"La realidad es que han pasado casi dos años y medio y Granada está más sucia que nunca. La propia alcaldesa ha tenido que reconocer que el servicio ha empeorado bajo su mando, lo cual es una confesión de fracaso", ha afirmado Calvo.

Para el PSOE, la respuesta de Carazo ante su falta de resultados ha sido simplemente "inyectar más dinero público" sin cambiar el modelo de gestión.

"Gobernar no es solo ampliar el presupuesto; es saber organizar. La solución no era más dinero, era más trabajo y conocimiento de la ciudad", ha puntualizado el concejal.

Al respecto, Calvo ha vinculado el deterioro de la limpieza con la "desconexión total" de la alcaldesa con los distritos. Según el concejal, es imposible atender las necesidades de los granadinos si no se pisan sus calles.

"Si no sales de tu despacho, si no conoces los barrios y la idiosincrasia de sus calles, difícilmente podrás resolver sus problemas. Carazo no conoce Granada y eso se nota en cada esquina de nuestros distritos, que sufren un abandono absoluto mientras el gobierno vive instalado en la propaganda", ha criticado.

Para concluir, el concejal socialista ha instado al equipo de gobierno a que aproveche este nuevo contrato para diseñar un plan de choque real que llegue a cada rincón de Granada, garantizando que el pago de los impuestos de los granadinos se traduzca en unos servicios públicos de calidad en todos los códigos postales de la ciudad por igual.