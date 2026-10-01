El PSOE de Granada pide una "política útil" para la vivienda y frenar la especulación y los desahucios a los vulnerables

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández. - PSOE

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha reivindicado una "política útil" en cuestión de vivienda, misma vez que ha pedido "poner fin a la especulación y a los desahucios que afectan a las personas más vulnerables y facilitar la emancipación de las y los jóvenes de la provincia".

En su intervención en el Comité Provincial, donde ha aludido a los dos Reales Decretos Leyes aprobados por el Consejo de Ministros, que esperan ser convalidados este viernes en el Congreso de los Diputados, ha señalado que la vivienda "no es un tema político, es un asunto de dignidad".

"Se trata de cumplir el artículo 47 de la Constitución", ha expresado, misma vez que ha apuntado al Partido Popular y al Gobierno andaluz, pues, a su juicio, tienen "una magnífica oportunidad para dejar de apoyar a los fondos buitres y de promover hoteles en zonas tensionadas como en el centro de la capital, donde se están quedando con todos los edificios".

Además, ha mostrado su solidaridad con el pueblo ceutí y ha destacado la labor para atender esta tragedia humanitaria, misma vez que ha pedido a todas las administraciones "trabajar juntas para aprovechar los recursos y que estos se traduzcan en viviendas asequibles y facilidades que lleguen a las familias granadinas".

En clave de elecciones municipales, Fernández ha señalado que el conjunto "está preparado para volver a gobernar allí donde la ciudadanía nos necesita" y se marca como objetivo "mantener las Alcaldías que ya tenemos, aumentar el espacio institucional y recuperar la Diputación Provincial".

El socialista ha resaltado la "clara vocación municipalista" del PSOE y ha llamado a la militancia a "demostrar con hechos que la política sirve para mejorar la vida de las personas".