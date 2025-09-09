El PSOE de Granada pide al PP que ponga fin a la "política del fango" contra alcaldes socialistas y funcionarios

Archivo - El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, en imagen de archivo - PSOE - Archivo

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha exigido al presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, que abandone la "política del fango" en la que su partido "se ha instalado con ataques injustificados y bulos contra alcaldes socialistas y funcionarios públicos que son los que velan por la legalidad de los procedimientos".

"El PP intenta embarrar cuando sus propios alcaldes contratan con las empresas que ellos señalan", ha indicado Fernández, según ha informado el PSOE tras una comparecencia informativa en Granada con motivo del inicio de curso político.

Respecto a la Diputación, ha lamentado que Rodríguez, que preside la institución provincial, la haya convertido en un "escaparate del PP, abandonando la estrategia de despoblación, discriminando a los municipios pequeños, a quienes no abona los recursos de la ayuda a domicilio, y despilfarrando el dinero público en operaciones inmobiliarias como la surrealista compra del Banco de España con el dinero de todos los granadinos".

Por último, el dirigente socialista ha asegurado que el PSOE afronta este curso político "desplegado por todo el territorio para escuchar a la ciudadanía, a los colectivos, asociaciones". "Trabajamos para que Granada tenga igualdad, oportunidades y futuro. No pedimos privilegios, pero tampoco vamos a aceptar menos de los que nos corresponde", ha zanjado.