El PSOE de Granada pide un semáforo en la avenida Pedro Machuca frente al centro La Purísima

Ruz en la avenida Pedro Machuca del barrio de La Paz en el distrito Norte, a la altura del paso de peatones frente al centro La Purísima - PSOE GRANADA

GRANADA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha exigido este jueves al equipo de gobierno de la alcaldesa Marifrán Carazo la instalación inmediata de un semáforo en la avenida de Pedro Machuca, a la altura del centro de la Fundación La Purísima, en el barrio de La Paz.

La portavoz del PSOE, Raquel Ruz, se ha desplazado hasta este punto estratégico del distrito Norte donde, según ha señalado, ha podido constatar la peligrosidad que entraña cruzar esta vía a diario, tanto para los residentes del entorno como para las personas con movilidad reducida que acuden al mencionado centro.

Durante su visita, la portavoz socialista ha señalado que los vehículos transitan por este tramo a una velocidad elevada sin respetar la prioridad peatonal ni detenerse ante quienes intentan cruzar. Esta situación convierte el paso de peatones en un punto negro para la seguridad vial de la zona, generando un riesgo constante para los peatones que precisan atravesar la avenida con garantías.

La líder de la oposición ha señalado que a pesar de las reiteradas peticiones el PP no ha dado respuesta a la demanda vecinal. De hecho, Ruz ha recordado que el colectivo vecinal de La Paz ha trasladado formalmente esta demanda en múltiples ocasiones a través de las juntas municipales de distrito.

En este contexto, ha detallado que, si bien el Consistorio acometió recientemente la colocación de unos lomos de asno para reducir la velocidad en la vía, "la medida ha resultado ser del todo insuficiente e ineficaz para solventar el problema de fondo, por lo que invito a la alcaldesa o a la delegada de movilidad a que se bajen del coche oficial e intenten cruzar el paso de peatones".

"Está claro que la inversión en este distrito Norte, concretamente aquí en el barrio de La Paz, no está dentro del plan de acción del equipo de gobierno, ya que las demandas se acumulan sin que obtengan una respuesta, en este caso, de seguridad para los vecinos y vecinas", ha concluido Ruz.