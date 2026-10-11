El PSOE de Granada reclama al PP una "respuesta rápida" para garantizar la accesibilidad al puente Eiffel de Láchar

El diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, en uan visita al puente Eiffel de Láchar (Granada). - PSOE GRANADA

GRANADA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha reclamado al gobierno del PP en esta institución una "respuesta rápida" para garantizar la accesibilidad al puente Eiffel de Láchar, tal y como se comprometió el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez.

En una visita a la citada infraestructura, junto a otras integrantes del grupo del PSOE en Diputación y al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Láchar, Pedro Sánchez; el diputado provincial José María Villegas ha señalado que "hace dos años el gobierno del PP aprobó 100.000 euros en el marco del Plan Provincial de Carreteras y todavía no ha movido ni un papel", ha precisado la formación en una nota.

"De una vez por todas, el equipo de gobierno de Francisco Rodríguez tiene que romper esa pasividad que habitualmente demuestra y acometer esta esperada actuación", ha expuesto. Villegas ha precisado que, bajo los gobiernos del PSOE, la Diputación de Granada llevó a cabo una intervención "difícil" como la de trasladar este puente de la parte de arriba de la carretera a abajo, como exigía la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. "Ahora falta ponerlo en uso para que las y los vecinos de Láchar puedan disfrutarlo", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento lachareño, Pedro Sánchez, ha asegurado que el responsable de Obras Públicas y Vivienda "se comprometió personalmente conmigo a finalizar la obra del puente para hacerlo visitable a través de una estructura en rampa que permita el acceso peatonal".

"¿Dónde está la Diputación después de varios años de espera?", se ha preguntado Sánchez quien ha demandado al gobierno provincial del PP "mayor diligencia" al respecto ya que "no se ha movido nada", ha concluido.