El PSOE de Granada reconoce a nueve mujeres referentes en igualdad con los Premios María Lejárraga

LA ZUBIA (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Granada ha reconocido la trayectoria de nueve mujeres de la provincia comprometidas con la igualdad en la IX edición de los Premios María Lejárraga celebrada en La Zubia y donde el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha animado a la ciudadanía a "continuar trabajando por una provincia libre donde ser mujer no suponga una desventaja ni una amenaza".

Fernández ha destacado de las premiadas su "generosidad y compromiso", que en esta ocasión son Ana Conde (El Salar), María Rosa García (Valderrubio), Araceli Cañadas (Píñar), Antonia Ripoll (Cádiar), Josefa Miranda (Padul), Aránzazu Fernández (Asociación Mujeres y Hombres por la Igualdad de Cuevas del Campo), Dora Saavedra (Guadix), Francisca Hernández (Armilla) y Virginia Correal (Granada) y ha afirmado que "encarnan principios, como el de la igualdad, que el PSOE ha reivindicado desde su nacimiento", según ha trasladado el partido en una nota.

Tras afirmar que el PSOE "es el artífice de los principales logros en materia de igualdad"; el dirigente socialista ha asegurado que se trata de un partido "feminista empeñado en seguir avanzando en la conquista y defensa de los derechos de las mujeres, consciente de que el camino sigue siendo largo". "No vamos a dar ni un paso atrás frente a quienes quieren devolvernos a un pasado de desigualdad y silencio", ha apuntado para resaltar que esta cita "es una oportunidad para situar a las mujeres y sus derechos por delante".

Fernández ha reivindicado "la libertad sin condiciones y la igualdad como derechos constitucionales para todas esas mujeres que necesitan esa igualdad en el acceso al trabajo y libertad para no ser juzgadas", entre otras cuestiones. "Las mujeres necesitan ser libres e iguales en derechos y no tener ninguna traba adicional por el hecho de serlo", ha aseverado para indicar que "ese es el objetivo del PSOE y la máxima con la que trabaja el Gobierno de España".

En este contexto, Fernández, que ha condenado la violencia machista y las múltiples maneras en las que se ejerce, ha lamentado las cifras "insoportables" registradas desde 2003 en toda Andalucía. "Un escenario desolador que nos obliga a avanzar más, todos juntos, y decir alto y claro que las mujeres son iguales que los hombres en derechos", ha remarcado para añadir que "en esta tarea contamos en Andalucía con una secretaria general como María Jesús Montero y un Gobierno de España que legisla y adopta medidas para convertir la igualdad formal en real y efectiva".

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE de Granada, Mari Carmen López, ha afirmado que estos galardones "son un acto de justicia y compromiso" y ha añadido que "premiar a quienes han abierto camino a tantas mujeres y a quienes luchan por la igualdad cada día, merece que se les diga públicamente, que su esfuerzo importa, transforma y nos representa".

En estos galardones "se premia a mujeres y colectivos que no han aceptado el silencio, que han alzado la voz por cambiar la sociedad y que la siguen alzando por las que no están. Han hecho de su día a día un ejemplo de feminismo, coherencia, lucha y esperanza", ha apuntado López para destacar "son referentes no solo por lo que han conseguido, sino por lo que siguen sembrando".