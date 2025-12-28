El PSOE de Granada registra una iniciativa en el Congreso para que afectados por cortes de luz reciban indemnizaciones

Olvido de la Rosa (i) con la iniciativa ante el Registro General del Congreso de los Diputados. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada en el Congreso Olvido de la Rosa ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para que se revise la normativa de calidad de suministro eléctrico individual, del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de manera que los consumidores eléctricos tengan garantizado el suministro por el que pagan y, de no ser así, puedan recibir una indemnización "justa y proporcionada".

Tal y como ha emitido el PSOE de Granada en una nota, De la Rosa ha explicado que esta iniciativa insta al Gobierno de España a revisar "la necesidad de cambiar la normativa en materia de electricidad para garantizar el suministro de los usuarios y, en caso de que no se cumpla, las eléctricas se lo compensen en base al perjuicio que se les crea".

En este sentido, han concretado que con esta PNL quieren evidenciar la "situación injusta que afecta a miles de personas" en muchos barrios de nuestro país como el distrito Norte de Granada capital, además de otros municipios de nuestra provincia, donde hay familias que pagan la luz, "pero sufren cortes constantes desde hace años que repercuten en su día a día".

"Hay muchas personas que sin luz no pueden desarrollar una vida digna como necesitan", ha apostillado, al tiempo que ha aseverado que "sin luz no hay nevera ni calefacción ni ascensores ni respiradores para cuidar de la salud. Tampoco hay posibilidad de estudiar o trabajar con dignidad si no hay luz".

"Pagar la luz tiene que significar tener luz", ha subrayado la socialista, que ha señalado que esta propuesta surge a raíz de un escrito que "nos hizo llegar el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, a quien agradecemos su preocupación y constante trabajo en defensa de los derechos de los consumidores".

De la Rosa ha considerado que esta iniciativa servirá por tanto de "revulsivo" y ha apuntado a problemáticas como la normativa actual que permite que, a partir de cierto número de horas de corte al año, las compañías eléctricas dejen de indemnizar.

En definitiva, ha señalado que "una vez superado el límite del diez por ciento de la facturación anual, cortar la luz sale prácticamente gratis", motivo por el que ha reivindicado que el suministro eléctrico sea un "derecho real para miles de familias de Granada que lo necesitan".