PSOE de Granada tilda de "esperpento" la gestión del PP en la "salida" de Salvador (Cs) con la ciudad "en el abandono"

GRANADA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSOE de Granada, Jacobo Calvo, ha pedido al PP que por responsabilidad política "ponga fin al sainete que lleva padeciendo la ciudad desde hace dos años después de que vendiera el gobierno de Granada a Ciudadanos con tan sólo tres concejales", y ha tildado de "esperpento" su trabajo en la gestión en la "salida" del alcalde, Luis Salvador (Ciudadanos), con la ciudad "en el abandono más absoluto).

El socialista señala en una nota de prensa que llevan una semana sumidos "en el bochorno más absoluto después de que toda esta basura política saltara por los aires y se pusiera de manifiesto que la palabra de PP y Cs tiene poco valor", con "el supuesto 2+2 que Luis Salvador se niega a cumplir".

El responsable socialista expone que "para lo único que ha servido el pacto de los trapos sucios es para introducir a Granada en un clima de inestabilidad política constante, que repele cualquier inversión, justo cuando más falta hace".

Para Calvo, "es inadmisible que la ciudad esté sumida en este caos". "El desgobierno se ha apropiado de la Plaza del Carmen, lo que no nos sale gratis a los granadinos y las granadinas. No es casual que Granada sea el territorio donde más ha crecido el desempleo en el último año y donde el tejido empresarial ha quedado más perjudicado. No tener gobierno provoca esto. Y Granada lleva dos años si gobierno, sin liderazgo, sin proyecto", añade.

En opinión de Calvo, "el futuro de las ciudades se está jugando ahora mismo". "Ahí tenemos ejemplos muy cercanos donde vemos a los gobiernos municipales peleando por conseguir proyectos de envergadura para sus territorios. En cambio, Granada se está deshaciendo sin que nadie la defienda: la Feria del Libro, el Festival Iberseries, etcétera. Es lamentable el daño que el PP le hace a Granada cada vez que ocupa el sillón del a Alcaldía. Sucedió de 2003 a 2016 y en 2019 sucede de nuevo", agrega.

"Cada vez que se conoce algún detalle más de cómo se gestó el pacto de los trapos sucios sentimos más vergüenza de contar con un gobierno así, un gobierno entregado a los más radicales, un gobierno obsesionado con subirse el sueldo y repartir prebendas para ganar favores, un gobierno que no quería marrones y solo estar a la sopa boba de un sueldo a fin de mes, un gobierno solo preocupado por impedir que el ganador de las elecciones, Paco Cuenca (PSOE), lograse ser de nuevo el alcalde de Granada", concluye.