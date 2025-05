PSOE de Granada ve "cinismo político" del PP sobre el apagón y resalta el impulso del Gobierno a la red eléctrica

GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha lamentado el "cinismo político" del PP en un asunto tan serio como el suministro eléctrico y que "en lugar de arrimar el hombro opte por la desmemoria al obviar que el único Gobierno que ha actuado para mejorar las infraestructuras eléctricas ha sido el de Pedro Sánchez", que impulsó la Línea de 400 kilovoltios hacia Baza "al sacarla del cajón en el que la olvidó el PP".

El secretario de Infraestructuras del PSOE de Granada, Antonio Salazar, ha censurado en una nota de prensa que el PP "abandonara durante años este proyecto, pese a ser una infraestructura esencial para garantizar el suministro en la zona norte de la provincia y para favorecer el despliegue de diversos proyectos".

"No entendemos ahora la actitud demagógica de la diputada del PP en el Congreso Lourdes Ramírez, ya que cuando su partido pudo hacer algo desde el Ejecutivo no hizo absolutamente nada por solucionar el desierto energético que existía. Llegaron incluso a decir que Granada no necesitaba mejoras en infraestructuras energéticas ya que eran suficientes. Cerró así las puertas al progreso y a mejorar el bienestar de la ciudadanía", ha expuesto Salazar.

En ese contexto, ha afeado a Ramírez su "falta de propuestas y su actitud destructiva, al limitarse a vocear que la culpa de todo la tiene el Gobierno de España sin dar argumentos. Debería darle pudor el papel que le ha tocado asumir y asumir una línea más constructiva".

Así, el dirigente socialista ha mantenido que "lejos de la inacción del PP", este Gobierno responde a las necesidades energéticas de la provincia impulsado una planificación "estratégica y ambiciosa" de la red eléctrica con el objetivo de "reforzar el transporte de energía y garantizar que toda la ciudadanía, viva donde viva, tenga acceso a las ventajas de la transición energética.

"El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha favorecido que las viviendas dispongan de suministro con garantías y permita que cualquier tipo de empresa pueda venir a instalarse, además de mejorar todas las infraestructuras ferroviarias, gracias a esa dotación energética".

"Que a nadie le quepa la menor duda del trabajo desarrollado por Pedro Sánchez para avanzar en la vertebración energética del territorio, una labor indispensable que este Gobierno demuestra con hechos como las sucesivas ampliaciones en diferentes proyectos de subestaciones como las de Huéneja o Baza", ha subrayado.

En ese contexto, ha recordado que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ya adelantara como proyecto estratégico del Gobierno el mallado de Jaén desde la subestación de Baza hacia Manzanares, "una actuación clave para una zona históricamente aislada eléctricamente, que ahora forma parte del conjunto de la planificación que Red Eléctrica Española someterá a información pública".

Salazar ha pedido al PP que "deje de agitar fantasmas y asuma su responsabilidad por sus años de desinversión, y que reconozca el trabajo serio y comprometido que se está realizando desde el Gobierno de España. Granada necesita menos ruido y más soluciones, y esas soluciones ya están en marcha gracias al impulso del PSOE".