PSOE y Hacemos llevan a Pleno abrir el debate de "gestión pública, participada y profesional" de la Mezquita de Córdoba

Los portavoces del PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Antonio Hurtado y Juan Hidalgo, respectivamente, han avanzado este martes la moción conjunta que ambos grupos llevarán al Pleno para abrir el debate sobre "la gestión pública, participada y profesional" de la Mezquita-Catedral, así como "la aprobación urgente de un Plan Director sobre el monumento tras el incendio que amenazó el conjunto patrimonial este verano y que no tuvo consecuencias irreparables por la rápida intervención de los bomberos".

En una rueda de prensa conjunta junto a representantes de la Plataforma Mezquita-Catedral, Hurtado ha agradecido a este colectivo "el empuje incansable para proteger y amparar el monumento desde el punto de vista del interés general". Desde el PSOE, Hurtado ha comparado "el incendio acontecido en la Mezquita con el que devastó Notre Dame en París, y cifró en más de 500 millones de euros la repercusón económica que este bien tiene en empresas y familias de la capital".

"No nos podemos desentender de él, como ya sucedió primero con la inmatriculación y después con que sea el Cabildo el único que tenga responsabilidad sobre él", ha comentado Hurtado, quien ha expuesto que "la capilla en cuestión que ardió no estaba incluida en el plan autoprotector del monumento".

"Podría haber sido una catástrofe, pero se ha evitado; solucionémoslo antes de que vuelva a ocurrir, porque nos va el futuro de esta ciudad en ello, y el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía deben implicarse en cogestionar este monumento, sobre todo porque se ha vuelto a suscitar el interés social", ha defendido el socialista.

El portavoz ha exigido que "la toma de decisiones debe profesionalizarse y hacerse desde la esfera de lo público", de modo que "la Junta de Andalucía debería haber ya aprobado un Plan Director que tenía un horizonte 2020-2030, y estamos a 2025 y todavía está en estudio, y ello demuestra que hay desentendimiento", ha afirmado Hurtado, quien también ha criticado al Consistorio por "eliminar la Mezquita del plan de gestión del centro de la capital y mutilar el documento realizado por una empresa externa".

Además, Hurtado ha reprochado "las manifestaciones del alcalde, José María Bellido, relativas a que todos pagarán la restauración, a que el plan director estaba aprobado cuando la Junta lo tiene aún en estudio, y que el cuarto de limpieza que ardió con barredoras y baterías de litio estaba contemplado en el plan de autoprotección". "Todo es mejorable; la Mezquita-Catedral no está en las mejores manos, y debe estarlo en las de las instituciones públicas en colaboración con el Cabildo y la sociedad civil", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha agradecido el trabajo de la plataforma y ha defendido la moción que se debatirá en el Pleno, elaborada junto al Grupo Socialista. "Este incendio y la posterior inundación hacen impostergable abrir el debate sobre qué modelo de gestión queremos para nuestro patrimonio más importante", ha señalado Hidalgo.

Al respecto, ha reclamado "una gestión pública, participada y profesional, así como la aprobación urgente del Plan Director de la Mezquita-Catedral". "Estamos hablando de un monumento universal, fundamental no sólo para Córdoba, sino para toda la humanidad, y el Ayuntamiento debe implicarse de lleno para garantizar su preservación", ha subrayado.

El portavoz de Hacemos ha recordado además que "la Unesco ya advirtió de los riesgos de una gestión inadecuada, por lo que el Ayuntamiento no puede seguir mirando hacia otro lado". Hidalgo ha insistido en que "el futuro del monumento no puede estar supeditado a intereses particulares, ni a la falta de transparencia del Cabildo".

"La Mezquita-Catedral es patrimonio común de todos y vamos a defender que así sea también en su gestión, con criterios científicos, con participación ciudadana y con el respeto que merece su dimensión cultural", ha expresado.

Mientras, el presidente de la Plataforma Mezquita-Catedral, Miguel Santiago, ha alertado de "la gravedad del incendio ocurrido el 8 de agosto en el monumento, que puso en riesgo la integridad de un bien Patrimonio de la Humanidad".

Santiago ha insistido en que "lo sucedido evidencia la necesidad urgente de un modelo de gestión profesional, plural y participativo, ajustado a los criterios de la Unesco".

En este sentido, ha explicado que "la moción que se debatirá en el próximo Pleno plantea cuatro medidas clave: declarar la Mezquita-Catedral como bien de dominio público; reclamar la creación de un órgano de gestión profesional, independiente y con criterios científicos; exigir al gobierno municipal, a la Junta de Andalucía, y al Ministerio de Cultura que el Plan Director garantice la preservación y correcta interpretación del monumento, e instar a que estas medidas se incorporen también al Plan de Gestión del Casco Histórico".

"La Mezquita se salvó gracias a la intervención ejemplar de los bomberos de Córdoba, pero seguimos sin Plan Director aprobado, sin informe oficial de la Policía y sin que nadie haya asumido responsabilidades", ha declarado, para apuntar que "la gestión patrimonial no puede seguir subordinada a la liturgia", recordando además que "tanto el Ayuntamiento como una comisión de expertos encabezada por Federico Mayor Zaragoza avalaron hace años la necesidad de declarar la Mezquita-Catedral dominio público".