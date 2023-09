PSOE incide en cese de la concejala de Igualdad de Jaén tras reunirse con colectivos "preocupados por su negacionismo"

JAÉN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ratifica su posición de que el alcalde de Jaén, Agustín González Romo, cese en sus funciones a la concejala de Igualdad del PP en el Ayuntamiento de la capital, María Segovia, tras reunirse con colectivos sociales y constatar su "preocupación por cómo su deriva negacionista de la violencia de género puede afectar a la gestión del área municipal".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Julio Millán, junto a las concejalas Eva Funes, Ángeles Díaz y África Colomo, ha mantenido una reunión con una decena de entidades que trabajan por la Igualdad y contra la Violencia de Género en Jaén motivada por "la inquietud que en todos ellos generaron las declaraciones que niegan la violencia contra las mujeres de la concejala del PP".

El grupo municipal socialista ha señalado que Segovia ha expresado tanto en comunicados y redes oficiales del Consistorio como en las propias como concejala del área de Igualdad "una postura claramente de ultraderecha refiriéndose a la victimización de las mujeres, criticando la criminalización de los hombres y el escarnio público al que se enfrentan por las denuncias falsas por violencia de género", que, aclaran, apenas son el 0,01% de las que se interponen según la memoria anual de la Fiscalía.

En la reunión han estado presentes miembros de la Plataforma 8M, la Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad y contra la Violencia de Género, de las unidades de Igualdad de CCOO y UGT, Mujeres Juristas, del Colectivo Feminista 'Carmen Olmedo', Geente, 'Somos de Colores", 'Ciudadanas por la Zona Sur', la Asociación de Mujeres Rurales Ademur y 'Chrisallys'.

La edil socialista Eva Funes se muestra tajante: "el alcalde, Agustín González Romo, no puede mirar para otro lado, no puede tener ni un día más al frente de esta área a María Segovia, que no comparte una realidad social como la violencia machista, porque si no, él mismo se convierte en cómplice de una actitud criticada por todos los colectivos sociales además de por el PSOE".

"Los colectivos nos trasladan que no puede blanquearse una actitud negacionista de la violencia contra las mujeres y más cuando esto procede de una representante pública; hay inquietud por parte de las entidades porque la gestión diaria del área derive en un retroceso de las políticas de igualdad", ha señalado.

Además, considera "lógico que después de leer este tipo de comentarios muchas y muchos representantes de estas entidades se pregunten cómo se puede funcionar en el día a día en el área de Igualdad con Segovia al frente de ella o presidiendo el Consejo Local de Igualdad, donde se deben abordar sin fisuras y con firmeza todas las iniciativas que, sin paliativos, apuesten por el avance en derechos para las mujeres y su defensa frente a la violencia machista".

Junto a ello, Eva Funes ha destacado el trabajo conjunto que se ha establecido en materia de igualdad y contra la violencia machista con las entidades que han participado en la reunión, una labor "que queremos seguir afianzando". "Van a contar con el PSOE como único partido con presencia en el Ayuntamiento de Jaén que defiende sin fisuras la igualdad y la lucha contra la violencia machista que ahora se cuestiona desde el Gobierno municipal", ha indicado.