PSOE inicia una campaña para denunciar "los incumplimientos" de Juanma Moreno con la provincia de Jaén

JAÉN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha iniciado una campaña bajo el lema 'Juanma More-NO, el presidente del NO a Jaén', con el objetivo de denunciar "los incumplimientos" del presidente andaluz con la provincia de Jaén después de cinco años de gobierno del PP en la Junta.

En rueda de prensa, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha avanzado que desde este lunes se pone en marcha esta campaña tanto en redes sociales como en el territorio, con asambleas, actos y reuniones con los colectivos afectados en los pueblos.

"Juanma Moreno es el presidente que dice no a Jaén, que dice no a los planes de empleo, que dice no a las obras de abastecimiento, que dice no al Tranvía de Jaén y que dice no a construir ni un solo kilómetro de autovía. Más que Juanma Moreno, habría que rebautizar al presidente como Juanma More-NO", ha dicho Reyes.

El líder socialista ha manifestado que en estos años la provincia de Jaén "se ha encontrado con un muro insensible" en la Junta de Andalucía, con un gobierno andaluz "que no es cómplice ni aliado de esta tierra y que no está comprometido". En esta línea ha preguntado por "un solo proyecto transformador y de entidad" que haya ejecutado en cinco años, pero "no hay ninguno, sólo la herencia socialista, como el acceso a Geolit".

Reyes ha reprochado a Moreno que "no tiene proyectos para Jaén y tampoco admite que le propongamos ninguno", porque a todas las peticiones que hace la provincia "responde con un no". Asimismo, ha criticado que lleve dos años diciendo no a un plan especial de empleo para paliar la merma de jornales por la sequía y que también haya dicho no a agilizar las obras de mejora del Víboras-Quiebrajano, que "llevan tres años de retraso".

"Juanma Moreno también ha dicho que no a que Jaén esté incluida en alguno de los tres decretos contra la sequía. Se ve que para la Junta Jaén es la única provincia andaluza que no tiene problemas de abastecimiento", ha señalado el dirigente socialista.

Además, el presidente de la Junta "ha dicho que no a la puesta en marcha del Tranvía" y "lleva desde 2019 prometiendo su entrada en servicio para el año siguiente y ahora lo fía nada más y nada menos que al año 2025. O sea, que no".

También ha puesto sobre la mesa que "Moreno ha dicho que no a continuar la Autovía del Olivar desde Martos, como también ha dicho que no a convertir en autovías las carreteras de Torredonjimeno-El Carpio y Jaén-Fuerte del Rey-Andújar".

Igualmente, ha indicado que el presidente de la Junta "también ha dicho que no a varios comedores escolares que prometió en la provincia para este curso". "Ha dicho que no y ha dejado tiradas a muchas familias de Torredonjimeno, Jimena, Campillo de Arenas, Noalejo, La Guardia e Iznatoraf", ha dicho Reyes.

También le ha atribuido al presidente de la Junta el decir que "no a una sanidad pública de calidad" y "a la Ley de Dependencia, con 8.000 personas en Jaén que están atrapadas en las listas de espera a pesar de que la Junta de Andalucía está recibiendo más dinero que nunca del Gobierno de España".

A todo ello ha sumado a los afectados por el Bono de Alquiler Joven, a los que "Juanma Moreno ha dicho no y sigue sin pagarles sus ayudas más de un año después, con cerca de 1.000 jóvenes perjudicados en la provincia de Jaén". También, según Reyes, "ha dicho que no a las personas mayores de 65 años, que siguen con su Tarjeta Andalucía Junta 65 bloqueada desde hace más de 7 meses".

La negativa a bajar las ratios en los colegios para impedir el cierre de aulas de infantil y primaria y "que ya ha provocado la pérdida de 137 clases en toda la provincia", o la subida a las familias del precio de los servicios escolares son otras de las cuestiones a las que el secretario general de los socialistas jiennenses se ha referido.

"A lo único a lo que Juanma Moreno dice sí es a la propaganda, a aumentar los recursos públicos que se gasta en autobombo, publirreportajes y campañas de imagen personal para tapar toda esta nefasta gestión y todo este daño que le está haciendo a las familias de Jaén y Andalucía", ha afirmado Reyes.

Frente a todo ello, Reyes ha asegurado que el PSOE de Jaén va a seguir trabajando y presionando "en la calle y en el Parlamento" para que Juanma Moreno "deje de burlarse de Jaén, respete de una vez a esta provincia y ejecute las inversiones que le corresponden a esta tierra".