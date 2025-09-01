PSOE-A inicia una campaña para presentar un "modelo alternativo" para "salvar" del "colapso" a la sanidad andaluza

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha anunciado este lunes el inicio, en este mes de septiembre, de "una campaña centrada en la situación de la sanidad" pública en Andalucía, que, según este partido, se encuentra al "borde del colapso", y para presentar "un modelo alternativo" y un "nuevo modelo de organización" para "salvar" este servicio público.

Así lo ha indicado el secretario de Comunicación Política y Formación del PSOE-A, Fernando López Gil, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla en la que ha advertido de que "el principal problema que tienen los andaluces" actualmente "es la sanidad", porque el sistema público "está al borde del colapso", algo de lo que "alertan" los propios "profesionales" sanitarios, así como "los pacientes" y sus "asociaciones de familiares", así como "los sindicatos, las federaciones vecinales" y las "mareas" que "se han ido creando" en Andalucía, según ha enumerado.

López Gil ha agregado que "lo más llamativo es que incluso lo alerta el propio presidente de la Junta", Juanma Moreno, quien "al inicio del verano dio una entrevista en la que le decía a los andaluces, sin ruborizarse, que la situación sanitaria de Andalucía ha estado al borde del colapso, y que posiblemente en unos años sería inviable", según ha criticado.

En ese punto, el representante socialista ha sostenido que si "el CEO o el presidente de una empresa que factura 50.000 millones de euros al año" --que es el equivalente al presupuesto de la Junta, según ha remarcado-- "le dijera a su consejo de administración, a su accionariado, que uno de sus productos va a ser inviable y no planteara una solución alternativa, su consejo de administración y sus accionistas" lo pondrían "de patitas en la calle".

"Pues eso es lo que van a hacer los andaluces en las próximas elecciones, poner de patitas en la calle al presidente de la Junta, que no es capaz de plantear soluciones para el principal problema que tiene Andalucía, que es la sanidad", según ha augurado el secretario de Comunicación Política del PSOE-A, quien ha incidido en que el sistema público de sanidad de Andalucía "está al borde del colapso porque ha sobrepasado todos los indicadores que sirven para medir el estado" de su funcionamiento.

Así, ha advertido de que "en Andalucía no solamente tenemos los peores indicadores de toda España, sino que hemos sobrepasado muchos de los indicadores que nos dicen que el sistema está al borde del colapso", y "otros están al borde de sobrepasarse".

Ha criticado que, en este contexto, "lo que hace la Junta de Andalucía es incidir aún más en el problema, privatizar aún más, externalizar aún más", y en esa línea ha denunciado que, "cuando externaliza y va creciendo de la forma que lo hace la privatización del sistema público" en Andalucía, lo que hace la Junta es "debilitar aún más el sistema" y acercarlo "mucho más al colapso".

CAMPAÑA SOCIALISTA

Dicho esto, ha explicado que, con la campaña que el PSOE-A inicia este mes de septiembre, los socialistas buscan "alertar de la urgencia de activar una emergencia social para salvar la sanidad pública en Andalucía", y ha augurado que "las próximas elecciones en Andalucía no van a ser una confrontación entre dos partidos políticos o entre dos candidatos", sino que "va a ser un referéndum sobre salvar la sanidad" y sobre "dos modelos sanitarios".

En esa línea, ha indicado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, abandera un modelo que "debilita los servicios públicos y que cada vez privatiza más", mientras que el PSOE-A propone un "modelo alternativo, de transformación y de cambio para Andalucía".

También ha explicado que, para iniciar esta campaña, el PSOE-A va a acompañar este martes a las 'mareas' andaluzas que van a presentar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que han promovido y con la que alertan de la situación de la sanidad andaluza.

Así, López Gil ha valorado como "necesaria" dicha ILP, cuyas propuestas comparten desde el PSOE-A, según ha explicado, y ha destacado que en torno a ella "se unen colectivos y mareas de toda Andalucía que, en muchos casos, tenían enorme discrepancia", y que "se unen para decir que hay que salvar la sanidad pública en Andalucía porque estamos en riesgo absoluto de colapso", desde el convencimiento de que "hay que unirse, y juntos defender el mayor patrimonio que tenemos en Andalucía, que es una sanidad universal".

"Si seguimos transitando hacia la privatización y debilitando el sistema, como lo venimos haciendo, entraremos en colapso y el sistema pasará de ser universal a asistencial, que es lo que está ocurriendo en Andalucía", según ha argumentado el parlamentario socialista, que ha aclarado que, tras respaldar la presentación de esa iniciativa legislativa, el PSOE-A "dará un paso al frente y se pondrá adelante para iniciar su propia campaña de alerta de la necesidad de rescatar y salvar el sistema sanitario en Andalucía", así como para "poner en marcha una serie de acciones que nos lleven a presentar un modelo alternativo de sanidad en Andalucía".