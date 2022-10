PSOE-A insiste ante la Junta en "abrir el debate" sobre la tasa turística: "Lo demandan su alcalde y el mío"

SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha insistido ante el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, en "abrir el debate" sobre la necesidad de una tasa turística, algo rechazado rotundamente por la Junta y que este jueves se le ha vuelto a plantear en sede parlamentaria. "Lo demandan su alcalde y el mío", le ha espetado el diputado socialista José Aguilar, en referencia al regidor de Málaga, el popular Francisco de la Torre, y el de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz.

El asunto ha surgido durante la Comisión del ramo, en la que Bernal ha ofrecido un balance de la actividad turística de este verano, que "ha sido bueno en demanda, no tanto en rendimiento" por el incremento de costes del sector a consecuencia de la escalada inflacionista. Durante el turno de réplica de los grupos, Aguilar ha rescatado el debate sobre la tasa turística, apuntando que la mesa institucional que han acordado crear esta semana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, con presencia del Gobierno central, puede dar pie "a hablar de la conocida tasa turística".

Una propuesta que ha respondido en primer término el diputado popular Francisco Oblaré para rechazar ese "tarifazo". "Creo que no está en el debate, ni el sector está en ese debate ni esa línea", que considera supone recaudar para "ayudar a un gestor que no ha sabido redactar presupuestos". "Debemos ser responsables, escuchar al sector y no estar por encima de los deseos del sector", ha remachado.

A su turno, el consejero ha subrayado que la Junta ya "ayuda a las administraciones municipales a resolver los problemas de carga" por actividad turística, indicando que se han anticipado 70 millones a ayuntamientos, diputaciones y comarca para los Planes de Sostenibilidad en Destino. En este sentido, ha agregado que Sevilla ha recibido tres millones de euros.

"Si el problema es de financiación, arreglemos la financiación de las entidades locales, no queramos resolverlo con un impuesto más", ha sostenido Bernal, que ha indicado que el objetivo del Gobierno andaluz es "racionalizar la carga impositiva".

También ha remarcado que "los turistas en Sevilla, solamente con el IVA, este año han pagado 180 millones de euros", y que la tasa turística, que supondría un euro por pernoctación, implicaría que la ciudad ingresara 6,7 millones de euros. "¿Por qué no redistribuimos mejor los ingresos tributarios? Es un ejercicio ciertamente sencillo", ha propuesto Bernal.

Palabras que el PSOE-A ha respondido recordando que esta tasa no solo es planteada por el regidor sevillano, también por el de Málaga, del PP. "No es mi alcalde, podemos decir que también es su alcalde, porque el primero que lo plantea es el alcalde de Málaga", ha sostenido Aguilar, que se ha mostrado escéptico con la posición del sector: "Si usted pregunta al que tiene que pagar el impuesto si quiere pagar el impuesto le va a decir que no".

"Lo que se trata es de abrir el debate, no decir 'no porque no' cuando es un impuesto que se está aplicando en otros lugares y lo están demandando los alcaldes. El suyo y el mío", ha concluido.